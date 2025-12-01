Peter van der Vorst niet meer programmadirecteur van RTL

Peter van der Vorst stopt als programmadirecteur van RTL Nederland. Door de naderende samensmelting van RTL en DPG Media schuift hij door naar een nieuwe, overkoepelende rol. RTL moet daardoor op zoek naar een opvolger voor de dagelijkse programmering.

De wijziging in functie van Peter van der Vorst werd maandagmiddag bekendgemaakt. In de nieuwe organisatiestructuur komt de aansturing van content en zenders in één hand te liggen. Wanneer die structuur precies ingaat, is nog niet vastgesteld.

Nieuwe rol voor Peter van der Vorst

Peter krijgt straks de functie directeur content & programmering voor zowel RTL als DPG Media. Daarmee wordt hij verantwoordelijk voor de gezamenlijke koers op content, zenders en streaming. Volgens een woordvoerster van DPG krijgt hij een ‘verbindende rol tussen de leiding van RTL Nederland en het Vlaamse VTM’. De taak richt zich op het versnellen van de samenwerking, met speciale aandacht voor Videoland, dat door beide bedrijven wordt gedeeld.

Fusie en carrièrepad

De functiewissel hangt samen met de overname van RTL Nederland door DPG Media, die een bedrag van 1,1 miljard euro omvat. RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z en Videoland vallen daarmee voortaan onder DPG Media, dat al titels bezit als AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Nu.nl, Libelle, Margriet, Story, Donald Duck en Ouders van Nu, plus Qmusic en Joe.

