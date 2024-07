Paul Rabbering wordt opnieuw vader

Paul Rabbering en zijn partner Dionne verwachten opnieuw een baby. Vorig jaar moesten zij rond deze tijd afscheid nemen van hun te vroeg geboren zoontje Benja.

“Babynieuws! Dionne en ik verwachten een baby. Als alles goed gaat hopen wij in oktober ons kindje in onze armen te sluiten”, schrijft de NPO Radio 2-dj bij foto’s van hem en Dionne op Instagram. In 2019 kregen ze samen al zoon Abel.



Spannende tijd

Rabbering spreekt van “een spannende tijd”, refererend aan de periode waarin hun tweede zoontje vorig jaar te vroeg werd geboren. “Precies een jaar geleden verloren wij Benja. Met hem in ons hart en alle liefde voor elkaar kunnen wij niet wachten op deze nieuwe fase.”