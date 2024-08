Opnames laatste seizoen Netflix-serie You officieel voltooid

Goed nieuws voor de fans van de Netflix-serie ‘You’! De opnames van het vijfde en laatste seizoen zijn eindelijk afgerond. Dat deelt de streamingdienst op sociale media. Te zien is een filmpje van hoofdrolspeler Penn Badgley (37) in zijn rol als de moordlustige stalker en boekenliefhebber Joe Goldberg.

In de video geeft Penn de kijkers een kijkje achter de schermen op zijn laatste draaidag van You.

In het vijfde seizoen keert hoofdrolspeler Joe terug naar de plek waar zijn verhaal begon: New York. Zijn reeks moorden startte hier in het eerste seizoen, waarna hij naar Los Angeles vertrok om daar opnieuw te beginnen. Joe verhult zijn obsessies en moordlustige neigingen achter een charmante buitenkant. De belangrijkste moorden die Joe pleegt in het eerste seizoen zijn die van Benji (de ex-vriend van Beck), Peach Salinger (Beck’s beste vriendin), en uiteindelijk Guinevere Beck, de vrouw op wie hij geobsedeerd is.

Het vierde seizoen, dat in twee delen werd uitgebracht, verscheen vorig jaar op Netflix. In dat seizoen verhuisde Joe naar Londen, waar hij een nieuwe identiteit aannam als professor aan een universiteit. Het seizoen draait om Joe’s pogingen om zijn verleden achter zich te laten, maar hij raakt opnieuw verstrikt in moord en manipulatie. Het seizoen eindigt met een verrassende wending: Joe keert terug naar New York met zijn nieuwe vriendin Kate, die nu de leiding heeft over haar familiebedrijf. Joe heeft zijn misdaden uit het verleden opnieuw kunnen verbergen en het lijkt erop dat hij klaar is om zijn leven voort te zetten met Kate aan zijn zijde. Het seizoen sluit af met een donkere ondertoon, waarbij Joe terugvalt in zijn oude, gevaarlijke gewoontes.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: © 2022 Netflix, Inc.