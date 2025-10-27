Noa Vahle trotseert storm Benjamin met glimlach: ‘Dit kan echt niet’
27/10/2025
Noa Vahle (25) is het gesprek van de dag na haar verslaglegging tijdens storm Benjamin. De sportverslaggever van Ziggo Sport deed live verslag van de wedstrijd AZ – Slovan Bratislava, terwijl de wind en regen om haar heen raasden. De beelden waarin ze bijna wegwaait, gaan inmiddels viral.
Moeite met staan
Op sociale media deelde Ziggo Sport een compilatie waarin te zien is hoe Noa met moeite probeert te blijven staan, haar microfoon vasthoudt en beschutting zoekt achter de desk. “Dit kan echt niet!”, roept ze lachend, terwijl collega Ronald de Boer ook zichtbaar moeite doet.
Lees ook: Linda de Mol ‘ongelofelijk trots’ op dochter Noa Vahle
De video leverde niet alleen duizenden likes op, maar ook hilarische reacties. Zo schreef ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias: ‘Hans Klok belde net… hij wil zijn windmachine terug.’
De tekst gaat verder onder de Instagram-video.
Code Oranje
De storm zorgde voor zware windstoten in Alkmaar, waar code oranje gold. Ondanks dat de aftrap van de wedstrijd al twee uur eerder was vervroegd, was de wind genadeloos. Toch hield Noa stand én haar gevoel voor humor.
Lees ook: Noa Vahle over Jeroen Rietbergen: ‘Mensen verdienen tweede kans’
BEELD: GETTY IMAGES
LEES OOK
Uit andere media
John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor
Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’
Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken