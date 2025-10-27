Noa Vahle trotseert storm Benjamin met glimlach: ‘Dit kan echt niet’

Tekst: Denise Delgado

Noa Vahle (25) is het gesprek van de dag na haar verslaglegging tijdens storm Benjamin. De sportverslaggever van Ziggo Sport deed live verslag van de wedstrijd AZ – Slovan Bratislava, terwijl de wind en regen om haar heen raasden. De beelden waarin ze bijna wegwaait, gaan inmiddels viral.

Moeite met staan

Op sociale media deelde Ziggo Sport een compilatie waarin te zien is hoe Noa met moeite probeert te blijven staan, haar microfoon vasthoudt en beschutting zoekt achter de desk. “Dit kan echt niet!”, roept ze lachend, terwijl collega Ronald de Boer ook zichtbaar moeite doet.

De video leverde niet alleen duizenden likes op, maar ook hilarische reacties. Zo schreef ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias: ‘Hans Klok belde net… hij wil zijn windmachine terug.’

Code Oranje

De storm zorgde voor zware windstoten in Alkmaar, waar code oranje gold. Ondanks dat de aftrap van de wedstrijd al twee uur eerder was vervroegd, was de wind genadeloos. Toch hield Noa stand én haar gevoel voor humor.

