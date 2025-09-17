Miss Nederland maakt comeback en draait om meer dan schoonheid

Tekst: Denise Delgado

De Miss Nederland-verkiezing keert terug! Voormalig Miss Universe Nederland-deelneemster Milou Verhoeks neemt het stokje over en wil met haar Miss Beauty Group de titel moderner maken: niet alleen schoonheid telt, maar ook persoonlijke groei, maatschappelijke betrokkenheid en diversiteit.

Iedere vrouw kan Miss Nederland worden

Iedere vrouw, ongeacht vorm, maat, achtergrond of ervaring, mag zich aanmelden voor de Miss Nederland-verkiezing. Ook tijdens de traditionele bikinironde mogen de deelnemers tegenwoordig iets dragen waarin ze zich comfortabel en zelfverzekerd voelen. Daarnaast keren de provinciale voorverkiezingen voor het eerst sinds 2012 terug.

Meer dan titel of kroon

“Voor mij gaat Miss Nederland over veel meer dan een titel of een kroon,” laat Milou weten. “Het is een reis waarin jonge vrouwen ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze hun stem kunnen laten horen.”

Amber Rustenberg, de voormalige Miss Nederland, heeft er alle vertrouwen in. Zij weet zeker dat Milou ‘dit avontuur met dezelfde passie en de juiste intenties zal voortzetten en dat zij vele jonge vrouwen zal inspireren,’ zoals zij dat heeft mogen doen.

De vorige eigenaar van de wedstrijd, Monica van Ee, maakte eind 2024 bekend dat de verkiezing stopte na 35 jaar. “De sjerp en de kroon zijn niet meer van deze tijd. Wat wél belangrijk is, is een plek creëren waar vrouwen elkaar kunnen versterken en kunnen groeien,” aldus Monica.

De eerste editie onder de vlag van Miss Beauty Group wordt binnenkort aangekondigd.

BEELD: ANP