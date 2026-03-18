Kristin Cabot spreekt voor het eerst over beruchte kisscam met baas Andy Byron

Kristin Cabot, de hr-directeur van softwarebedrijf Astronomer die wereldwijd bekend werd na de beruchte kisscambeelden tijdens een Coldplay-concert, heeft in The Oprah Podcast voor het eerst haar kant van het verhaal verteld.

Volgens Kristin Cabot was er op het moment van het Coldplay-concert al veel veranderd in haar privéleven. Ze onthulde dat zij en haar toenmalige man Andrew zes weken eerder hadden beslist om uit elkaar te gaan en apart te wonen. Ook vertelde ze of er na alle commotie nog een toekomst was met haar toenmalige baas Andy Byron.

Al voor het concert uit elkaar

Kristin zegt dat zij en Andrew al in een scheiding zaten toen zij en Andy Byron dichter naar elkaar toe groeiden. Volgens haar wist Andrew ook dat. Andy zou haar op zijn beurt hebben verteld dat hij in een gelijkaardige situatie zat en apart leefde van zijn vrouw. In de weken daarna werd hun band persoonlijker en bespraken ze zelfs hoe ze dat op het werk bekend zouden maken.

Eerste keer buiten het werk

Volgens Kristin was het Coldplay-concert de allereerste keer dat zij en Andy buiten het werk afspraken en elkaar ook fysiek aanraakten. Net voor de show kreeg ze nog een bericht van haar dochter dat Andrew ook in het stadion was. ‘Ik vroeg me af of hij het raar zou vinden mocht hij me zien met Andy. Maar toen dacht ik: ik ben in het Gillette Stadium, hier zijn 55.000 mensen, de kans dat ik hem tegenkom is waarschijnlijk klein. Uiteindelijk was het misschien beter geweest als ik hem gewoon was tegengekomen.’

Kiss Cam van Coldplay onthult moment

Tijdens Yellow verschenen Kristin en Andy plots op de kisscam, waarna op de beelden te zien is hoe zij haar gezicht afwendt en hij wegduikt. De impact was enorm: de beelden werden volgens de berichtgeving al 300 miljard keer bekeken. Kristin noemt het moment zelf ‘een moment van absolute horror’ en legt uit waarom: ‘Mijn eerste gedachte was: o god, mijn man is in de zaal. Ik wist dat hij daar ook met iemand anders was, maar we zaten midden in onze scheiding en die verliep heel vriendschappelijk. Het laatste dat ik wilde was hem in verlegenheid te brengen. Mijn tweede gedachte was: ik sta hier in de armen van mijn baas en ik ben hoofd van hr. Hoe gaat dat lijken?’

Niet meer samen

Na het incident vluchtten Kristin en Andy naar de bar en verlieten ze kort daarna het concert. Wat volgde, was volgens haar zwaar: ze verloor haar job, kreeg haatberichten en zelfs doodsbedreigingen. Kristin geeft toe dat ze een fout maakte, maar zegt dat ze daarvoor ‘een onvoorstelbare prijs’ betaalde. Op de vraag of het uiteindelijk iets werd tussen haar en Andy, is ze duidelijk: ‘Nee. Ik heb halverwege de herfst het contact verbroken. Ik miste eerlijkheid en integriteit bij hem. Hij was niet zoals hij liet uitschijnen. Ik kreeg bovendien de volle lading voor wat er was gebeurd en werd uitgemaakt voor iemand die relaties kapotmaakt. Hij niet. En hij kwam niet voor me op. Dat is geen kwaliteit waar ik naar op zoek ben in een vriend, een partner of een baas.’

