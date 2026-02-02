Koningspaar viert 250e mijlpaal van huwelijkscadeau Oranje Fonds

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren vandaag een mijlpaal: het 250e bezoek in hun rol voor het Oranje Fonds. In het Wijkpaleis in Rotterdam spreken zij met betrokkenen achter sociale initiatieven die de afgelopen jaren steun kregen. Het Oranje Fonds was in 2002 hun huwelijkscadeau namens alle Nederlanders.

Burgemeester Carola Schouten heette het koningspaar welkom. Daarna volgde een groepsgesprek over sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, ingeleid door SER-voorzitter Kim Putters. Schouten stond stil bij het belang van ontmoetingsplekken in de stad; ook de impact van projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk kwam aan bod. De setting verwees naar eerdere bezoeken: een wand vol foto’s van eerdere Oranje Fonds-activiteiten, zoals NLdoet.

Koningspaar Maakt Bij Wijkpaleis Kennis Met Sociale Initiatieven

Koningspaar Maakt Bij Wijkpaleis Kennis Met Sociale Initiatieven

Koning Willem Alexander En Koningin Máxima Brengen Een Werkbezoek

Vervolgens splitsten koning en koningin zich op. Willem-Alexander ging samen met Oranje Fonds-voorzitter Tamara van Ark in gesprek met onder anderen de initiatiefnemer van Het Wijkpaleis. Máxima sprak met Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten en vertegenwoordigers van andere projecten in Nederland. Onder de aanwezigen waren ook oud-winnaars van de Appeltjes van Oranje.

Aan het einde van de ochtend keken de koning en koningin vooruit naar 25 jaar Oranje Fonds in 2027, met als rode draad: mensen verbinden en iedereen laten meedoen.

BEELD: ANP