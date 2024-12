Jan Slagter: ‘Jammer dat het leven eindig is’

Omroepbaas Jan Slagter heeft de muziek voor zijn begrafenis nog niet klaarliggen. Dat vertelt de 70-jarige televisiecoryfee zaterdag aan het AD. Slagter reflecteert op zijn leven en het feit dat hij komend jaar 71 wordt.

“Ik hoop natuurlijk dat er iets is na het overlijden. Alleen geloof ik het niet meer”, zegt hij. “Ik ga wel steeds meer dingen loslaten, merk ik. Want mensen van mijn leeftijd kunnen plots overlijden. Daar ben ik wel wat meer mee bezig, al heb ik de liturgie en de muziek nog niet klaarliggen.”

De dood benauwt Slagter echter niet meer, zegt hij: “Maar nu ik dit zeg, denk ik aan mijn vrouw, kinderen en aan mijn eerste kleinkind dat eraan zit te komen. Jammer dat het leven eindig is.”

De baas van Omroep MAX verheugt zich wel erg op het feest in 2025, als het twintig jaar geleden is dat MAX zijn eerste uitzending maakte. “Het wordt een groot feest en ik vind dat we dat moeten vieren met onze eigen mensen en met onze 430.000 leden”, legt hij uit. “Dus gaan we veel het land in met ledendagen. Ook wil ik het concert Max Proms volgend jaar weer gaan doen.”