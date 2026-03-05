Dure ontsnapping uit Dubai: Rapper Boef vliegt terug voor 25.000 euro

Tekst: Denise Delgado

Boef (33) is weer terug in Nederland, maar zijn reis liep totaal anders dan gepland. Door de spanningen in het Midden-Oosten ging het luchtruim (deels) dicht, waardoor hij vast kwam te zitten in Dubai.

25.000 euro

Op Instagram vertelt de Boef dat hij uiteindelijk via een flinke omweg naar huis is gekomen en dat dat hem flink wat geld kostte. In zijn Story zegt hij dat hij ‘een kleine 25.000 euro’ aan vliegtickets kwijt was.

De rapper probeerde verschillende routes. Hij week eerst uit naar Oman en wilde daarna via Kenia en later India door naar Nederland. Alleen liep dat vast omdat hij voor beide landen een visum nodig had.

Uiteindelijk via Egypte

De oplossing kwam uiteindelijk via Egypte. Boef sliep daar naar eigen zeggen één nacht en reisde daarna door naar Nederland. “Het gaat gewoon goed, alles is cool,” laat hij weten.

Lang blijft hij niet: Boef zegt dat hij vrijdag alweer het vliegtuig pakt voor een vakantie. Wel kijkt hij er ook naar uit om terug te gaan naar Dubai, waar hij inmiddels woont.

BEELD: ANP