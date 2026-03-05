Rapper Boef Treedt Op Bij Dutch Valley Festival

Dure ontsnapping uit Dubai: Rapper Boef vliegt terug voor 25.000 euro

Tekst: Denise Delgado

05/03/2026

Boef (33) is weer terug in Nederland, maar zijn reis liep totaal anders dan gepland. Door de spanningen in het Midden-Oosten ging het luchtruim (deels) dicht, waardoor hij vast kwam te zitten in Dubai.

25.000 euro

Op Instagram vertelt de Boef dat hij uiteindelijk via een flinke omweg naar huis is gekomen en dat dat hem flink wat geld kostte. In zijn Story zegt hij dat hij ‘een kleine 25.000 euro’ aan vliegtickets kwijt was.

Lees ook: Rapper Boef niet welkom in Amerika: ‘Jammer man’

De rapper probeerde verschillende routes. Hij week eerst uit naar Oman en wilde daarna via Kenia en later India door naar Nederland. Alleen liep dat vast omdat hij voor beide landen een visum nodig had.

Uiteindelijk via Egypte

De oplossing kwam uiteindelijk via Egypte. Boef sliep daar naar eigen zeggen één nacht en reisde daarna door naar Nederland. “Het gaat gewoon goed, alles is cool,” laat hij weten.

Lang blijft hij niet: Boef zegt dat hij vrijdag alweer het vliegtuig pakt voor een vakantie. Wel kijkt hij er ook naar uit om terug te gaan naar Dubai, waar hij inmiddels woont.

Lees ook: Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Jennifer Hoffman wil met kinderen ontsnappen naar plek ‘waar een kind een kind kan zijn’
Sarah Ferguson worstelt na arrestatie Andrew: ‘Dit waait niet zomaar over’
Katja Schuurman en Babette van Veen delen blunder met paddopillen
Expeditie Robinson-deelneemster Amijé zoekt hulp na online haat

Uit andere media

Party Katja Schuurman en Babette van Veen bij Premiere Ademnood

Katja Schuurman en Babette van Veen over Ademnood: anderen weigerden om schunnige tekst
Vriendin Wortelboer en Van Rossem

Op déze datum start het nieuwe seizoen van Wortelboer en Van Rossem
Weekend Expeditie Robinson 2025 Presentatie Deelnemers Amijé

Expeditie Robinson-deelneemster Amijé zoekt hulp na online haat
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise