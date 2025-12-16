Albert Verlinde

Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’

Tekst: Emelie van Kaam

16/12/2025

Als de rechter een uitspraak doet, dan heb je je daarnaar te schikken, vindt Albert Verlinde. Daarna zeuren dat je iets oneerlijk vindt, komt in zijn vocabulaire niet voor. Dus dat rapper Boef zich beklaagde dat Marco Borsato en Jeroen Rietbergen niet veroordeeld worden, maar Ali B werd stuit hem tegen de borst, deelt Albert deze week in Weekend. “Waarom hebben we anders rechtspraak?”

Na de vrijspraak van Marco Borsato en de seponering van de zaak van Jeroen Rietbergen liet rapper Boef van zich horen via Instagram. “Vinden jullie het oprecht eerlijk dat Ali (B, red.) als enige wordt veroordeeld en de rest wordt vrijgesproken?”

Lees ook: Albert Verlinde over Renze Klamer bij RTL Tonight: ‘Lastig’

Onzin

Albert Verlinde vindt dat standpunt maar onzin, deelt hij deze week in Weekend. “Bij Marco ging het over een andere zaak, niet over The Voice. Dus dat is niet te vergelijken met Ali’s zaak.”

Zeuren

Bovendien vindt Albert dat wanneer de rechter een uitspraak doet, je je daarnaar te schikken hebt. “Dan moet je stoppen met zeuren. Ik vind het heel kwalijk dat je dan anders denkt. Waarom hebben we anders rechtspraak?”

Ons hele gesprek met Albert Verlinde lees je in Weekend editie 51. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

