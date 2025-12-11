Albert Verlinde over Renze Klamer bij RTL Tonight: ‘Lastig’

Albert Verlinde snapt dat Renze Klamer niet verderging bij RTL Tonight. In Shownieuws zegt hij dat het vervelend is dat Renze zich niet prettig voelde in het format en dat blijven daardoor geen optie was.

Volgens Albert is er wel degelijk geluisterd naar hoe Renze het wilde aanpakken bij RTL Tonight. Hij begrijpt Renze: als je succesvol bent met een talkshow en vervolgens in een andere formule belandt waar je je niet goed in voelt, wringt dat. Renze deed in het begin nog zijn best om er ‘happy’ in te zijn.

Begrip voor de beslissing

Albert benadrukt dat het logisch is dat Renze stopte als het format niet paste. Hij zegt: ‘Ik begrijp het van Renze ook. Als je denkt: die ging fantastisch met die talkshow, dat is wat hij wil maken. Dan komt er een andere formule waar hij zich niet lekker in voelt.’ Volgens Albert is er wel gekeken naar Renze’ wensen, maar bleef het gevoel toch niet goed.

Zichtbare worsteling

Het was volgens Albert voor iedereen duidelijk dat Renze niet op zijn plek zat. Het werd steeds beter zichtbaar dat het format en de presentator niet op elkaar aansloten. Albert schetst dat de wisseling in energie tussen presentatoren ook het team raakte: ‘Het ene moment werk je met Beau, die zegt: ‘We gaan, ik vind het leuk!’ (…) De andere maand is het Renze: ‘Ja ik vind het lastig’.’ Die onzekerheid werkte door achter de schermen, waar men juist helderheid wilde.

Nu er duidelijkheid is over wat het team doet, noemt Albert dat goed. Over Renze blijft hij positief en vol vertrouwen: ‘Renze is een fantastische presentator, die duikt vanzelf weer ergens op, binnen de zender.’

