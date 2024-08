Douwe Bob in shock om armoede in Parijs: trakteert hongerig ‘oud vrouwtje’ op iets lekkers

Douwe Bob heeft zich van zijn beste kant laten zien door een oud vrouwtje op straat in Parijs te trakteren op een broodje van de bakker. Dat vertelt de zanger in een filmpje dat hij zaterdag deelt op Instagram.

De artiest is voor tv-werk nu bijna tweeënhalve week in Parijs en noemt het “een van de mooiste steden ter wereld”, maar plaatst er ook een kanttekening bij. “Er is ook ontzettend veel armoede, er gaan mensen gewoon dood op straat. Het zou me niets verbazen als ik al een lijk heb gezien op straat. Er zijn ook heel veel mensen met honger, heel veel oude mensen”, zegt de zanger.

Vooral oude mensen zien lijden vindt Douwe Bob pijnlijk om te zien, zegt hij. Daarom besloot hij te helpen. “Ik zie zo’n oud vrouwtje met een rollator van prullenbak naar prullenbak lopen op zoek naar eten. Dus ik ga naar de bakker en ik haal een broodje, het lekkerste broodje wat er is met kaas en de hele mikmak, en ik geef het aan haar en ze licht helemaal op”, vertelt de 31-jarige Amsterdammer.

Kneiterhard

“Ze gaat zitten en ik ga aan de overkant van de straat zitten om te kijken hoe zij dat broodje in het zonnetje op aan het eten was”, vervolgt de zanger. “Dat maakte haar dag, maar dat maakt ook mijn dag. Ik vertel dit verhaal echt niet omdat ik mezelf wil verkopen of omdat ik wil laten zien hoe goed ik ben, maar het is gewoon superbelangrijk om dat te blijven doen. Vooral in deze tijd, we leven in een harde tijd. Iedereen is kneiterhard tegen elkaar, vooral in de grote stad.”