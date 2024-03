Douwe Bob over nuchter leven: ‘Saaier, maar mooier’

Douwe Bob is dankbaar voor het leven dat hij leidt nu hij nuchter is. Op Instagram deelt de zanger dat het soms wat saaier is, maar dat hij er veel voor terugkrijgt.

“Ik ben zo blij en trots dat ik de afgelopen maanden zoveel moois heb mogen doen. Ik voel me beter en dankbaarder dan ooit. Voor het leven, voor m’n familie en vrienden en ook voor de mensen met wie ik werk”, schrijft de 31-jarige Douwe Bob Posthuma, zoals de zanger voluit heet.

Posthuma geeft toe dat zijn leven soms “wat saaier” is, nu hij niet meer drinkt. “Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Maar de kleuren zijn levendiger, muziek is mooier en het leven is simpelweg meer waard.” Hij wil zijn volgers die kampen met verslaving dan ook graag steunen, besluit hij. “Ik geloof in jou.”