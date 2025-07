Dilan Yesilgöz plaatst video over situatie Douwe Bob

Tekst: Evelien Berkemeijer

Afgelopen zondag weigerde Douwe Bob op te treden bij Jom Ha Voetbal. Hij kreeg hier veel negatieve respons op, onder andere van Dilan Yesilgöz. Zij reageert nu wederom.

Dilan plaatst een video op X waarin ze ingaat op de situatie. Deze video volgt op het nieuws dat Douwe het land uit moest wegens doodsbedreigingen.

Video op X

De video is zeven minuten lang en heeft het bijschrift “Wat afgelopen weekend gebeurde raakte mij. Soms reageer ik ongepolijst en scherp, maar ik leg graag uit waarom dit zo belangrijk is. Er staat nogal wat op het spel. Dit raakt de vrijheid van ons allemaal.”

Het begin van de uitleg

“We leven in een tijd dat het Joods leven enorm onder druk staat.” Zo begint de politica haar uitleg. Als voorbeeld geeft ze onder andere dat Joodse scholen in Amsterdam al jarenlang zwaar worden beveiligd met machinegeweren. “Vervolgens heb je een onschuldig voetbaltoernooi dat toevallig Joods is en dan komt iemand optreden en die zegt: “Ik keur het zionisme af, dus ik ga.”” Dilan vervolgt met een uitleg van het begrip zionisme: “Het recht op een eigen Joodse staat en dat je daarin gelooft.” Ze zegt dat dit belangrijk is omdat we in de Tweede Wereldoorlog hebben gezien wat er gebeurt als de hele wereld zich keert tegen joden. “Toen hebben we ook gezegd: “Dan moet er ook een veilige plek zijn voor Joden, een eigen Joodse staat.”

Jodenhaat

Dilan vertelt “We hebben internationaal afgesproken dat het verketteren van het zionisme, het afwijzen ervan, het ontkennen van het recht op een eigen Joodse staat, gelijk staat aan Jodenhaat. Dat is wat er afgelopen weekend gebeurde.”

Over de post

“Nu gaat het al een paar dagen over mijn tweet” verwijst Dilan naar haar post op X, “dat kan ik allemaal prima hebben, ik zit in de politiek en dat soort dingen gebeuren. Maar waar ik wel van baal is dat het daardoor niet gaat over waar het om zou moeten gaan. De vrijheid van Joden in ons land om zichzelf te mogen zijn en dat zij zien en weten dat wij elke dag opkomen voor hun rechten om gewoon een vrij en veilig leven te hebben. Daar had het over moeten gaan.” Ze geeft toe: “Ik denk dat mijn tweet niet heeft geholpen om het gesprek daarover te laten gaan.”

Timing van de video

Over de vraag waarom ze de video nu pas plaatst, zegt Dilan: “Ik wil voorkomen dat ik de pijn van al die Joodse Nederlanders nuanceer. Ik wil voorkomen dat ik meega in een wereld waar we met elkaar gaan zeggen: “Was dit incident nou eigenlijk wel zo erg? Moet een beetje haat niet kunnen? En als iemand dit niet wist, wat maakt het dan uit hoe de rest het binnen voelt komen?” Ze vindt dat we elkaar erop moeten wijzen dat we iets te leren hebben. “Jullie kunnen mij aanspreken op mijn woorden, helemaal terecht, maar ik moet een artiest die een enorm podium en bereik heeft en met een microfoon in zijn hand staat, ook kunnen aanspreken op zijn woorden. Op de lading van zijn woorden. De keuze van zijn woorden. Wat het betekent bij de mensen tegen wie hij dat zegt en hoe het daar binnen kan komen. Daar zou het over moeten gaan.”

Geen jodenhater

Aan het eind van de video vat de politica haar video nog samen en zegt ze: “Is Douwe Bob een Jodenhater? Ik denk het niet.” Ook hoopt ze dat Douwe Bob en zijn gezin in veiligheid en vrijheid gewoon hier verder kunnen. “Maar vooral dat hij ook natuurlijk samen met Jom Ha Voetbal voor die kinderen een mooi concert kan geven” verwijst ze naar de plannen. Ze sluit af: “Ik zit in de politiek om op te komen voor vrijheden, ik doe dat vanaf volle overtuiging dat onze manier van leven de moeite waard is om te verdedigen.” Ze benoemt dat het er daarom soms ongepolijst, fel en heftig uitziet, maar dat het ook ‘echt’ is. “Ik ben in volle overtuiging bezig met opkomen voor jouw vrijheden. Soms ongepolijst, maar dat is de strijd en ik hoop dat we die samen voeren. En ik hoop dat we samen blijven staan voor onze vrijheid.” Zo eindigt de video.

