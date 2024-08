BN’ers en koningspaar vol van Olympische overwinning Sifan Hassan: ‘THE BEST!!!’

Veel bekende Nederlanders én het koningshuis zaten zondag vol spanning te kijken naar Sifan Hassan die meedeed aan de marathon voor vrouwen op de Olympische Spelen. De hardloopster behaalde de gouden medaille. De felicitaties stromen binnen voor de 31-jarige Hassan. Eerder behaalde ze al twee keer brons, op de 5 en 10 kilometer.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op Sifan. “Wat een fenomenaal slot van haar Olympische droom met een eindsprint naar de gouden medaille op de marathon. Met heel veel trots feliciteren wij haar met deze gouden medaille!”

“THE BEST!!!”, schrijft Frank Lammers bij een foto van Hassan. Zelf is hij ook in Parijs. “SIFAAAAAAN”, reageert Britt Dekker onder de post van de loopster.

Nielson vindt Hassan een “next level doorzetter… wauw!”, schrijft hij op Threads. “Wat een bijzondere vrouw en fantastische prestatie!!!”, aldus Francis van Broekhuizen. Snollebollekes-zanger Rob Kemps, die in Parijs verantwoordelijk is voor de huldiging van de winnaars in het TeamNL Huis, feliciteert haar op z’n Brabants. “Wa een prestatie, nondeju! Gefeliciteerd, Sifan Hassan!”

GOAT

Verscheidene mensen gebruiken voor Hassan de bijnaam ‘GOAT’, wat Greatest Of All Time betekent. “Twee conclusies na deze historische marathon: Sifan Hassan is een goat en blijkbaar had Depay de verkeerde haarband om”, schrijft Peter Pannekoek, verwijzend naar de verkoelende haardband van de loopster. Ook onder anderen Humberto, Jeangu Marooy en Robbert Rodenburg eren Hassan.