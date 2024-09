Actrice Maggie Smith bekend van Harry Potter op 89-jarige leeftijd overleden

Actrice Dame Maggie Smith is op 89-jarige leeftijd overleden. Haar familie deelde met grote droefheid mee aan BBC dat ze vredig is heengegaan in het ziekenhuis op 27 september, omringd door vrienden en familie.

Maggie Smith was een icoon van het Britse theater en film. Tijdens haar carrière won ze twee Oscars: in 1970 voor The Prime of Miss Jean Brodie en in 1979 voor California Suite. Daarnaast werd ze vier keer genomineerd en ontving ze zeven Bafta-awards. Dame Maggie werd ‘door velen geliefd vanwege haar grote talent. Ze is een ware nationale schat geworden en haar werk zal nog generaties lang gekoesterd worden.’ Dat zei de Britse premier Keir Starmer.

Haar zoons Toby Stephens en Chris Larkin kondigen ‘met grote droefheid’ het overlijden aan. “Ze overleed vredig in de ochtend van vrijdag 27 september, omringd door vrienden en familie.” Maggie Smith laat twee zoons en vijf kleinkinderen achter, die ‘diep geraakt zijn door het verlies van hun dierbare moeder en grootmoeder’.

De familie uitte ook hun dankbaarheid aan het personeel van het Chelsea and Westminster ziekenhuis voor de ‘zorg en niet aflatende vriendelijkheid’ in haar laatste dagen.

In 1990 werd Maggie door koningin Elizabeth benoemd tot Dame.

Queen Elizabeth, Maggie Smith en Judi Dench

