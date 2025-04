Trijntje Oosterhuis herdenkt vader Huub met ontroerend nieuw lied

Dit is het gezin van Married at First Sight-seksuologe Eveline Stallaart

Op woensdag verscheen het lied Oogopslag. ‘Een pareltje waarmee ik mijn hart kan laten vol stromen met liefdevolle inspiratie, herkenning, nestgeur, tederheid en kracht. Waardoor hij in eens weer even heel dichtbij is,’ aldus Trijntje.

Trijntje Oosterhuis (52) herdenkt woensdag haar vader Huub Oosterhuis, die precies twee jaar geleden is overleden. ‘Oogopslag’ is het eerste liedje dat haar broer Tjeerd Oosterhuis (53) schreef sinds het overlijden van hun vader.

