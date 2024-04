Trijntje Oosterhuis keert terug bij Ladies of Soul

Trijntje Oosterhuis voegt zich opnieuw bij de zangformatie Ladies of Soul. Glennis Grace maakt juist geen onderdeel meer uit van de groep. Dat hebben de Ladies of Soul dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persevenement in Club Dauphine in Amsterdam. Grace was niet aanwezig bij de presentatie. Een woordvoerder van de groep bevestigde dat de zangeres geen lid meer is van de formatie.

Ladies of Soul maakte dinsdag bekend dat er op 4 april 2025 weer een editie plaatsvindt in de Ziggo Dome in Amsterdam. De gastact is dit maal Sister Sledge.

Naast Oosterhuis bestaat de groep nu uit Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer, die allemaal al vanaf het begin onderdeel uit maken van de Ladies of Soul. Oosterhuis maakte van 2012 tot 2017 al deel uit van de groep, maar stopte toen om te focussen op haar solocarrière.

De Ladies of Soul werd als gelegenheidsformatie opgericht in 2012. Destijds bestond de groep uit Lewis, Rombley, Grace, Oosterhuis en Dulfer. Van 2014 tot en met 2019 gaven de Ladies of Soul elk jaar meerdere concerten in de Ziggo Dome.

Concerten in de jaren daarna gingen niet door vanwege corona, maar ook omdat Grace in februari 2022 bij een geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt betrokken raakte. Door de negatieve publiciteit rondom de zangeres besloot de formatie concerten in september 2022 te annuleren. Uiteindelijk kreeg Grace voor het geweldsincident een taakstraf van 200 uur opgelegd. In 2023 was er geen concert.