Suzan & Freek lanceren nieuwe single tegelijk op alle grote radiostations
22/10/2025
Suzan & Freek brengen donderdagochtend hun nieuwe single Niemand uit en dat doen ze op bijzondere wijze. Om 07.45 uur wordt het nummer tegelijkertijd op alle grote radiostations gedraaid. Dat laat het duo weten op Instagram.
In hun Stories tellen ze af tot het moment dat de single te horen is. ‘Dan is ’ie van jullie’, schrijven ze bij een foto waarop ze hand in hand staan, met Suzan’s zwangere buik trots in beeld.
Nieuwe muziek
Eerder deze week vertelden de twee dat ze in augustus voor het eerst weer nieuwe muziek schreven. “Niemand is een stukje uit ons dagboek,” aldus Suzan & Freek.
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SUZANENFREEK
