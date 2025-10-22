Suzan En Freek Treden Op Tijdens Concert At Sea

Suzan & Freek lanceren nieuwe single tegelijk op alle grote radiostations

Tekst: Denise Delgado

22/10/2025

Suzan & Freek brengen donderdagochtend hun nieuwe single Niemand uit en dat doen ze op bijzondere wijze. Om 07.45 uur wordt het nummer tegelijkertijd op alle grote radiostations gedraaid. Dat laat het duo weten op Instagram.

In hun Stories tellen ze af tot het moment dat de single te horen is. ‘Dan is ’ie van jullie’, schrijven ze bij een foto waarop ze hand in hand staan, met Suzan’s zwangere buik trots in beeld.

Scherm­afbeelding 2025 10 22 Om 16.57.12
Instagram: @suzanenfreek

Nieuwe muziek

Eerder deze week vertelden de twee dat ze in augustus voor het eerst weer nieuwe muziek schreven. “Niemand is een stukje uit ons dagboek,” aldus Suzan & Freek.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SUZANENFREEK

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

