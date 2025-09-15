Suzan van Suzan & Freek deelt bijzondere ervaring zwangerschap na miskraam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Suzan Stortelder van het populaire duo Suzan & Freek heeft op Instagram een persoonlijke boodschap gedeeld over haar zwangerschap. Ze vertelt openhartig over de bijzondere emoties en het geluk dat deze zwangerschap met zich meebrengt, zeker na een moeilijke periode.

“Wat vind ik het bijzonder om zwanger te mogen zijn. Een enorme wens die we al lang samen hadden. Na vorig jaar een miskraam te hebben gehad, nogal wat geklungel rondom mijn cyclus en een lichaam die wat in de war was na de miskraam, waren we zó ontzettend blij en gelukkig met deze zwangerschap,” schrijft Suzan op het account van Suzan & Freek.

Het moment van de ontdekking

Suzan beschrijft hoe onverwacht de zwangerschap werd ontdekt. “Op het moment dat ik het totaal niet verwachtte, maar toch maar even snel een test deed om er maar vanaf te zijn en niet teveel teleurstelling te voelen, was de test ineens positief! Freek kwam een halfuur later thuis, en het was zó leuk om dit te vertellen. Zóveel blijdschap voelden we. De liefde die ik voel voor mijn lichaam is nog nooit zo groot geweest. Dat ik gewoon in staat blijk te zijn een nieuw mens te maken, dat raakt me als ik erover nadenk.”

De eerste ervaringen

Suzan deelt ook de eerste bijzondere momenten van de zwangerschap. “Een groeiende buik en de hele dag door getrappel voelen van dit mensje waarvan Freek en ik nu al zoveel houden. Als we in de auto zitten heeft Freek de hele weg z’n hand op mijn buik, zodat we hem samen kunnen voelen. Als we muziek maken, trappelt hij vrolijk met ons mee. Over een tijdje kunnen we ‘m vasthouden en écht leren kennen, wat een rijkdom.”

Moeilijke tijd voor Suzan & Freek

Eerder dit jaar kondigden Suzan & Freek naast de zwangerschap aan dat Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en genezing niet meer mogelijk is. Ondanks deze ingrijpende situatie blijven ze optreden, werken ze bij The Voice en proberen ze samen zoveel mogelijk van het leven te genieten.

