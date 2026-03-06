Muziek Marco Borsato weer vaker op de radio na vrijspraak

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor Marco Borsato! Zijn muziek klinkt de laatste maanden duidelijk vaker op de Nederlandse radio. Uit cijfers van SoundAware blijkt dat zijn nummers tussen 4 december 2025 en 4 maart 2026 in totaal 1678 keer werden gedraaid. In dezelfde periode een jaar eerder stond de teller op 641: een stijging van 161,8 procent.

Op 4 december werd Marco vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem. Hij was verdacht van ontucht met een minderjarig meisje, maar de rechter oordeelde dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was. Sinds die datum is de airplay van zijn repertoire opvallend toegenomen.

Scorende nummers

Vooral bekende hits keren vaker terug in de programmering. Dromen Zijn Bedrog ging bijvoorbeeld van 36 naar 187 draaibeurten. Ook Binnen en Ik Leef Niet Meer Voor Jou kwamen beide uit op 203 plays. Daarnaast werden onder meer Rood, Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht en Vrij Zijn frequenter opgepakt.

De meeste Borsato-draaibeurten werden gemeten bij 100% NL (313 keer). Daarna volgen Radio 10 (88), TV Oranje (84) en Qmusic (34). Ook op NPO Radio 2, RADIONL, JOE en Radio 538 dook zijn muziek geregeld op.

Volgens SoundAware wijst de data niet op één enkele verklaring, maar op meerdere invloeden tegelijk. Charts manager Sander de Groot noemt de vrijspraak mogelijk een belangrijke drempel die is weggevallen. Daarnaast zouden seizoenselementen zoals de Top 2000/Top 4000 en een bredere waardering voor Nederlandstalig repertoire elkaar versterken, waardoor Marco weer vaker en op meer stations terugkomt.

Bekijk ook:

BEELD: ANP