Mariah Carey kondigt nieuw album aan na zeven jaar

Tekst: Denise Delgado

Zangeres Mariah Carey (56) maakt zich op voor een muzikale comeback. Eind september verschijnt haar gloednieuwe album ‘Here For It All’. Dat maakt ze maandag bekend via sociale media. Het is haar eerste studioalbum in zeven jaar tijd, sinds het uitbrengen van ‘Caution’ in 2018.

11 nummers

Begin juni gaf Mariah haar fans al een voorproefje met de single Type Dangerous. Het nummer werd mede geschreven en geproduceerd door Anderson Paak, die volgens het Amerikaanse entertainmentblad Variety ook als uitvoerend producent van het album optreedt. Here For It All zal in totaal elf nummers bevatten.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

De zangeres hintte de afgelopen jaren regelmatig op een nieuw project. Zo vertelde ze in 2024 aan Variety dat ze er actief aan werkte. “Ik heb een aantal nieuwe nummers geschreven. Weet je, ik ben er enthousiast over,” zei Mariah. “Ik moet nog bepalen welke nummers ik wel en niet ga gebruiken. Maar ik denk dat ik er echt heel enthousiast over ben.”

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES