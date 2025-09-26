Mariah Carey emotioneel bij release nieuw album: ‘Het is eindelijk zover’

Tekst: Denise Delgado

Na zeven jaar wachten is het eindelijk zover: Mariah Carey (56) heeft haar langverwachte album uitgebracht. Vrijdag verschijnt ‘Here For It All’, dat de zangeres vol trots aankondigt op social media.

Verschillende kanten van Mariah

‘Ik weet dat jullie erop hebben gewacht, ik ook! Ik kan niet geloven dat het eindelijk zover is!’, pent Mariah onder een video op Instagram. De zangeres laat weten ‘geëmotioneerd’ en ‘enorm trots’ te zijn. ‘Dit album laat veel verschillende kanten van mij zien en ik kan niet wachten tot jullie het horen,’ schrijft ze. De plaat combineert invloeden van R&B, hiphop en gospel.

Ook bedankt ze ‘alle geweldige artiesten en producers’ die met Mariah hebben samengewerkt. ‘En natuurlijk aan mijn fans voor jullie geduld. Ik hoop echt dat jullie net zo genieten van het luisteren als ik heb gedaan van het maken ervan.’

Het album bevat elf nummers en samenwerkingen met onder anderen Kehlani, Shenseea en The Clark Sisters. Eerder dit jaar verschenen de singles Type Dangerous (met Anderson .Paak) en Sugar Sweet. Carey’s vorige album, Caution, stamt uit 2018.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MARIAH CAREY