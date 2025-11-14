Buma Nl Awards 2012 Jan en Monique Smit

Jan Smit blijft mysterieus over verdwenen muziek van Monique

14/11/2025

Jan Smit (39) houdt zich nog steeds bedeesd over het verdwijnen van de sinterklaasliedjes van zijn zus Monique (36) op Spotify. Toen hij op NPO Radio 5 naar de reden werd gevraagd, hield de zanger het bij een korte reactie.

“Ik vind het niet zo netjes om dit soort dingen op de radio te bespreken,” zei Jan. “Maar wat ik er wel over kwijt wil is dat Monique ontzettend goed weet waarom wij met ons platenlabel deze keuzes maken.” Daar wil de zanger het ‘graag bij houden’.

Een woordvoerder van Vosound, het label van Jan, liet eerder weten geen vragen over de kwestie te beantwoorden. Monique zelf plaatste donderdag een bericht op Instagram Stories over het verdwijnen van haar nummers, nadat volgers vroegen waar ze waren gebleven. Ook in een gesprek op Radio Noordzee wilde ze er weinig over kwijt.

BEELD: ANP

