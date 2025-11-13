monique smit

Liedjes Monique Smit verwijderd door label: ‘Zakelijke afweging of persoonlijke keuze?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/11/2025

Monique Smit laat van zich horen op Instagram nu haar Sinterklaas- en kerstliedjes plots zijn verdwenen van Spotify. De zangeres kreeg de voorbije weken een stroom aan berichten van luisteraars die zich afvroegen waar de bekende nummers gebleven waren. Op sociale media legt ze nu zelf uit wat er aan de hand is.

In haar stories vertelt Monique Smit dat de vragen al weken binnenstromen. Ze besluit daarom het hele verhaal openlijk te delen, zodat haar inbox niet nog verder overloopt wanneer Sinterklaas officieel zijn intocht doet.

Liedjes Monique Smit verdwijnen van Spotify

In een story beschrijft Monique de hoeveelheid reacties die ze ontvangt en in de story ervoor te zien zijn: ‘De afgelopen twee weken krijg ik dagelijks tientallen DM’s, appjes en mails van volgers, scholen, kinderdagverblijven, organisaties en vrienden met de vraag waar mijn Sinterklaas- en kerstliedjes voor kinderen zijn gebleven op Spotify.’ Om duidelijkheid te scheppen vertelt de zangeres vervolgens wat er is gebeurd. ‘Helaas heeft mijn toenmalige platenmaatschappij deze liedjes recent verwijderd.’ Met een korte toevoeging laat ze weten dat dit niet haar eigen beslissing was: ‘Super jammer’.

Roddelkanaal deelt eigen theorie

Roddelkanaal Reality FBI mengt zich ondertussen in de kwestie en wijst naar label VoSound, het bedrijf van Jan Smit. Volgens het kanaal zou er meer spelen dan alleen een zakelijke beslissing. Zij stellen: ‘Zakelijke afweging of toch een persoonlijke keuze, het lijkt eerder dat laatste door de eerdere signalen en de jarenlange sfeer tussen de twee waar je niet bepaald uit opmaakt dat er veel warmte is.’ Wat de echte reden is van het verdwijnen van de liedjes, moet nog blijken.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Feestelijke Voorstelling Les Miserables In Carre

BN-ers treuren om overleden Viola Holt: ‘Een warm en nuchter mens’

Na het overlijden van Joost Prinsen (83) vorige week maandag, en eerder dit jaar onder anderen Manuëla Kemp (61), Ron Brandsteder (74), Dieuwertje Blok (67), Loretta Schrijver, Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73), is nu ook Viola Holt er niet meer. De voormalig ’De 5 Uur Show’-presentatrice overleed donderdag 6 november op 76-jarige leeftijd…
Vriendin Wendy Van Dijk

Wendy van Dijk blij met rustiger leven: ‘Was vooral overleven’

Na jaren waarin haar gezicht bijna dagelijks op televisie te zien was, heeft Wendy van Dijk (54) een ander ritme gevonden, eentje dat beter past bij wie ze nu is. De presentatrice heeft haar werktempo drastisch teruggeschroefd en dat voelt volgens haar verrassend goed.
Weekend johan derksen

Johan Derksen onthult reden achter conflict met Femke Halsema

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside kwam Johan Derksen opnieuw terug op zijn moeizame relatie met burgemeester Femke Halsema. Aanleiding was een eerdere opmerking van haar, waarin ze aangaf niet op een man in bed te zitten te wachten. Johan reageerde met een veelzeggend commentaar dat tot verbazing leidde bij de rest van de tafel.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien