Liedjes Monique Smit verwijderd door label: ‘Zakelijke afweging of persoonlijke keuze?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Monique Smit laat van zich horen op Instagram nu haar Sinterklaas- en kerstliedjes plots zijn verdwenen van Spotify. De zangeres kreeg de voorbije weken een stroom aan berichten van luisteraars die zich afvroegen waar de bekende nummers gebleven waren. Op sociale media legt ze nu zelf uit wat er aan de hand is.

In haar stories vertelt Monique Smit dat de vragen al weken binnenstromen. Ze besluit daarom het hele verhaal openlijk te delen, zodat haar inbox niet nog verder overloopt wanneer Sinterklaas officieel zijn intocht doet.

Liedjes Monique Smit verdwijnen van Spotify

In een story beschrijft Monique de hoeveelheid reacties die ze ontvangt en in de story ervoor te zien zijn: ‘De afgelopen twee weken krijg ik dagelijks tientallen DM’s, appjes en mails van volgers, scholen, kinderdagverblijven, organisaties en vrienden met de vraag waar mijn Sinterklaas- en kerstliedjes voor kinderen zijn gebleven op Spotify.’ Om duidelijkheid te scheppen vertelt de zangeres vervolgens wat er is gebeurd. ‘Helaas heeft mijn toenmalige platenmaatschappij deze liedjes recent verwijderd.’ Met een korte toevoeging laat ze weten dat dit niet haar eigen beslissing was: ‘Super jammer’.

Roddelkanaal deelt eigen theorie

Roddelkanaal Reality FBI mengt zich ondertussen in de kwestie en wijst naar label VoSound, het bedrijf van Jan Smit. Volgens het kanaal zou er meer spelen dan alleen een zakelijke beslissing. Zij stellen: ‘Zakelijke afweging of toch een persoonlijke keuze, het lijkt eerder dat laatste door de eerdere signalen en de jarenlange sfeer tussen de twee waar je niet bepaald uit opmaakt dat er veel warmte is.’ Wat de echte reden is van het verdwijnen van de liedjes, moet nog blijken.

FOTO: ANP