Cardi B dropt ‘rechtbankeditie’ van nieuw album

Tekst: Denise Delgado

04/09/2025

Cardi B (31) komt deze maand met een opvallende release: een speciale courtroom edition van haar nieuwe album Am I the Drama? De rapper onthulde op social media alternatieve albumcovers, geïnspireerd op haar recente rechtszaak.

Op veler verzoek

‘Op veler verzoek, de rechtbankeditie van Am I the Drama?‘, schreef Cardi B bij de aankondiging.

Gezichtsuitdrukkingen op de hoes

Belcalis Almánzar, zoals ze echt heet, werd aangeklaagd door een beveiliger die haar van mishandeling beschuldigde. Tijdens de zitting trok Cardi flink de aandacht. Haar gevatte reacties en veelzeggende oogrollen gingen massaal viral. Die gezichtsuitdrukkingen prijken nu op de hoes van de speciale editie, die op 19 september uitkomt.

De jury sprak haar uiteindelijk vrij: Cardi bleek de beveiliger niet te hebben mishandeld. Het incident draaide om een afspraak bij een kliniek waar de rapper destijds was.

Cardi B gooit met microfoon

Cardi B is iemand die niet met zich laat sollen. Een concertbezoeker die ooit waagde om drank richting de rapper te gooien, heeft haar actie moeten bekopen met een tegenaanval van de rapper. Bekijk de video hieronder:

