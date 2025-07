Cardi B aangeklaagd voor mishandeling

Tekst: Nicky Molendijk

Cardi B is aangeklaagd voor vermeende mishandeling. De zangeres zou in 2023 een microfoon gegooid hebben naar een vrouw in het publiek. People meldt dat de vrouw zegt aan het incident “ernstige emotionele stress, shock en lichamelijk letsel” te hebben overgehouden. Ook zou er volgens haar sprake zijn van ernstige vernedering.

Het incident vond plaats tijdens een openluchtconcert in Las Vegas. De vrouw gooide haar drankje naar de zangeres en als gevolg hiervan gooide Cardi B haar microfoon hard tegen het hoofd van de vrouw.

In de aanklacht wordt beweerd dat het een hele warme dag was en Cardi B het publiek verzocht om water op haar te gooien om af te koelen. De actie van de vrouw was volgens haar vergelijkbaar met die van de andere aanwezigen.

“Wat door velen als een grap wordt afgedaan, is in werkelijkheid een traumatische ervaring die een aanzienlijke impact heeft gehad op mijn welzijn en kwaliteit van leven. Ik zoek gerechtigheid in de hoop Cardi B ter verantwoording te roepen voor haar daden, want geen enkele beroemdheid staat boven de wet”, laat de vrouw weten die een schadevergoeding eist. Ze zegt dat ze “lichamelijke pijn, emotionele stress, reputatieschade, schaamte en intimidatie heeft ondervonden van zowel de media als het publiek”.

Eerder had de officier van justitie de zaak gesloten vanwege onvoldoende bewijs. De advocaat van Cardi B reageert op de zaak en noemt het een “zielige poging tot financiële afpersing”.