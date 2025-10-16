The 2025 Victoria's Secret Fashion Show jasmine tookes Runway

Hoogzwangere Jasmine Tookes steelt show bij Victoria’s Secret Fashion Show

16/10/2025

Hoogzwanger en stralend van zelfvertrouwen opende Jasmine Tookes (34) woensdagavond de ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’. Niet alleen het voormalige Angel-model maar ook vertrouwde gezichten als Doutzen Kroes (40) maakten hun comeback op de iconische runway.

Babybuik in gouden visnetjurk

De show vond plaats in New York, waar Jasmine het publiek verraste door in een sprankelende gouden visnetjurk het podium op te lopen. Haar ronde babybuik schitterde onder de spotlights, terwijl het publiek haar met luid applaus verwelkomde. De modelmoeder straalde pure trots en zelfvertrouwen uit, een moment dat velen omschrijven als een ode aan vrouwelijkheid in al haar vormen.

Vam Gigi Hadid tot Doutzen Kroes

Na Jasmine betraden ook de grote namen uit de modellenscene de catwalk: Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid en Joan Smalls maakten hun opwachting. Natuurlijk ontbrak ook ‘onze eigen’ Doutzen Kroes niet, die indruk maakte in een elegant zwart lingeriepakje met de beroemde engelenvleugels.

Lees ook: Doutzen Kroes maakt comeback: ‘Ik werd geleefd’

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @JATOOKES

