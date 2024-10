Tom Egbers en Janke Dekker: ‘Hou op met roddelen’

Tom Egbers verdween plotsklaps van televisie nadat er vorig jaar beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres werden gemaakt. Ook een affaire met een collega ging hem en zijn vrouw Janke Dekker niet in de koude kleren zitten. Lange tijd hielden de twee zichzelf buiten de schijnwerpers, maar deze week doen ze in Weekend hun verhaal. “Roddelen is gewoon gif.”

Na zich een jaar afzijdig te hebben gehouden van de media zijn Tom Egbers en zijn vrouw Janke Dekker er klaar voor om hun verhaal te doen. Daarbij hebben ze een belangrijke boodschap voor een ieder die het maar wil horen: “Ik ga overal en iedereen aanmoedigen om minder te roddelen,” aldus Janke. “Het is gewoon gif, dus daar moeten we allemaal mee ophouden.” Hoe ze dat wil bewerkstelligen? “Door het zelf níét te doen, dus door het goede voorbeeld te geven.”

Klaar mee

Echtgenoot Tom sluit zich daarbij aan en ziet daarbij geen beren op de weg. “Het is helemaal niet lastig,” aldus de presentator. Vooral Janke zit het duidelijk hoog. “De meeste mensen zijn daar klaar mee, die vinden het ook allemaal niet meer leuk,” vervolgt ze. “Je merkt dat iedereen positiviteit wil. Het gezeur over alles en iedereen: mensen hebben er genoeg van.”

