Tom Egbers maakt eerste podcast sinds terugkeer bij NOS

Tom Egbers heeft in de aanloop naar het EK voetbal in Duitsland een speciale voetbalpodcast gemaakt. Het is de eerste podcast van Egbers voor de NOS sinds eind maart bekend werd dat hij weer programma’s ging maken voor de NOS. Daarvoor had de presentator bijna een jaar thuis gezeten. Dat gebeurde nadat de Volkskrant had bericht over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS Sport.

In de vierdelige podcast Vergeten Helden gaat het over “mensen zonder wie het voetbal niet zou zijn wat het nu is”, meldt de NOS in een persbericht.

De vier afleveringen van Vergeten Helden hebben betrekking op Nederland, Italië, Schotland en Frankrijk. De eerste twee afleveringen van de serie zijn vanaf woensdag te beluisteren. De overige afleveringen verschijnen donderdag.