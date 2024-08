Marijke Helwegen legt uit: ‘Dit is de Marijke-act’

Als Marijke Helwegen heel enthousiast is of anderen wil vermaken, komt het opgewonden Marijke-enthousiasme geregeld bovendrijven. Maar men moet niet denken dat dat toneelspel is. “Het zit in me om te tortelen.”

Door Sabine Krouwels

Marijke Helwegen hoopt dat mensen begrijpen dat de onverwachte dingen die ze soms doet onderdeel zijn van ’de Marijke-act’, zoals ze die zelf noemt. Dat vertelde ze afgelopen mei in dagblad De Limburger. Weekend wilde graag weten wat de act precies inhoudt en vroeg de 75-jarige dierenliefhebster hiernaar tijdens de première van de film Twisters. “Dat vind ik een erg goede vraag. Ik ga wat uitweiden. Ieder mens heeft wel een beetje twee gezichten. Ik ben van huis uit een heel blij wezen en ik vond het altijd leuk – en nog tegenwoordig zo af en toe – om rond te springen en een beetje gek te doen. Ik ben vaak heel blij en dan spring ik gewoon van opgewondenheid. Zoals dieren dat ook kunnen doen, bijvoorbeeld een hond.”

Anderen willen vermaken met haar vrolijkheid zat er bij Marijke al vroeg in. ’Ik doe dat al van jongs af aan. Op de lagere school had ik een soort Lucille Ball-act of een prinsessenact. Die zette ik niet altijd in hoor, maar soms vond ik dat leuk.’

Langzaam maar zeker werden deze vermakelijke uitspattingen wat ze nu zelf ’de Marijke-act’ noemt. “Maar ik doe het echt voor mezelf. Bijvoorbeeld zoals mijn Bambi-act. Als een van m’n vriendinnen er is, dan ga ik zogenaamd met een hertje wandelen in de tuin. Ik word daar blij van.”

Darteligheid

Toch weet ze dat deze acties niet door iedereen worden begrepen. “Er zijn mensen die er geen zak van begrijpen. Die zeggen: ’Die is gek!’ Zoals bij dat filmpje dat ik aan een blaadje knabbelde. Ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. Overal kun je lezen van: ’Jongeren eten niet goed en hebben niks met de natuur.’ Ik heb juist heel veel met de natuur. Zo’n filmpje hoef ik niet voor te bereiden. Het zit in me om een beetje te tortelen. Of eigenlijk is het een soort darteligheid van mij. Veel mensen, ook mannen, vinden dat leuk. Maar er zijn dus mensen die het niet snappen. Normaal maken volwassenen niet zo’n filmpje, zij komen niet op het idee. Ik wel en ik kan erom lachen. Ik heb er plezier in en ik doe er niemand pijn mee.”

Lieve man

Marijke is dankbaar dat haar echtgenoot Harry haar daarin lekker haar gang laat gaan. “Ik heb het geluk dat ik een erg lieve man heb. Die vindt dat allemaal prima, hij zal nooit zeggen: ’Nou, zo is het wel genoeg’, als hij me weer eens gek ziet doen. Hij denkt: als zij dat nou leuk vindt. Een man die dat niet begrijpt, zal zich ervoor schamen. Maar dat heeft hij helemaal niet. Ik zeg soms ook gekke dingen. Dan beginnen mijn ogen te twinkelen. Het is absoluut geen toneelspel, maar iets waar ik zelf blij van word.”

Trippelpasjes

De Marijke-act blijkt ze van geen vreemde te hebben. Ze heeft, wanneer het nodig is, ook een uitknop. “Het is natuurlijk niet de Marijke die serieus kan zijn en lezingen geeft en dingen opent. Hoewel, dan doe ik ook gekke dingen. Maar mijn vader had dat ook. Bijvoorbeeld in de zomer. Dan ging hij met een paraplu lopen terwijl het mooi weer was. Dan schaamden mijn broer en ik ons kapot. Maar ik heb ook dat soort dingen. Het is eigenlijk een alter ego dat ik van kinds af aan heb, net als mijn vader. Altijd anderen willen vermaken. Het is een act waar ik lol in heb, het zit echt ín me. Ik denk er niet eens over na, het gebeurt gewoon. Als ik met Harry praat, dan is dat anders dan als ik de gekke trippelpasjes doe. Dat is deel van een act, maar ik heb niet twee persoonlijkheden.”

Vooroordelen

Lucille Ball is hiervoor een bron van inspiratie. “Zij improviseerde alles. Dat heb ik ook. Een beetje lichtjes duwen tegen het oer-Hollandse ’doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Ik heb er veel plezier in. Mensen zijn tegenwoordig óf stijfjes en een beetje calvinistisch, óf ze zijn zo plat als de richel en ordinair met drugs en drank. De verfijnde middenweg, die is er nog maar weinig. Vroeger had je Paul van Vliet en Wim Kan, maar dat is niet meer. Het moet nu heel grof of met seks en zo. Mensen zijn zoekende.”

Geen onrust meer

Omdat ze zo heerlijk zichzelf kan zijn, vindt Marijke dat ze op dit moment in de beste periode van haar leven zit. “Veel mensen vonden dat toen ze jong waren. Ik vind het nu leuker. Ik heb het goed met Harry, de natuur, de dieren. Ik heb het leuk genoeg. Ik heb niet meer dat gevoel van onrust en pijn dat ik vroeger weleens kon hebben. Ik vind het heerlijk om te genieten, want ik heb jaren op mijn tenen gelopen, maar dat hoeft nu niet meer. Ik hoef niet meer op m’n tenen te lopen als secretaresse, daar kon ik namelijk geen bal van. Ik hoef niet meer op m’n tenen te lopen in de cosmetische industrie, dat was een pittige tijd. Ze waren goed voor me, maar je moest je er wel doorheen worstelen. Zeker omdat mensen een vooroordeel hebben. Ze zeiden: ’Moet je haar zien met haar opgespoten lippen.’ Dat deed me pijn. Terwijl er tegenwoordig in influencers zijn die veel meer hebben laten doen dan ik, maar ik kreeg te maken met alle vooroordelen.”

