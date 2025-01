Jet de Nijs: ‘Mijn zoon heeft trauma’s’

Tekst: Sabine Krouwels

De zoons van Rob de Nijs maken veel heftige dingen mee gezien de gezondheidssituatie van hun vader. Zeker op zijn jongste zoon Julius heeft dit een grote impact. Julius’s moeder Jet maakt zich grote zorgen om hem en laat hem daarom regelmatig naar een kinderpsychiater gaan. “Het is een trigger als hij een ambulance hoort,” vertelt ze deze week in Weekend.

Julius, de 12-jarige zoon van Rob en Jet de Nijs, heeft de afgelopen jaren veel heftige situaties meegemaakt en gezien en daar trauma’s aan overgehouden. Hij zag Rob meerdere keren spoedeisende medische hulp krijgen en zijn moeder zijn vader mond-op-mond-beademing geven. Jet besloot daarop haar zoon naar een kinderpsychiater te sturen. “Dat is zwaar en veel, daarom moest er ook wel wat gebeuren. Want voor Julius is het nu een trigger als hij een ambulance hoort, of als er iets gebeurt waar paniek bij komt kijken.”

Aanpakken

Voor een behandeling om deze trauma’s te verwerken is het volgens Jet momenteel nog te vroeg. “Dat kun je nu nog niet aanpakken omdat de kwestie nog niet opgelost is, om het maar even heel plat te zeggen. Omdat Rob nog leeft. Nu willen we ook nog helemaal niet dat het opgelost is, want dat impliceert iets heel anders. Maar nu kunnen we dit nog niet aanpakken zoals we zouden willen.”

Lees het hele interview met Jet de Nijs, waarin ze onder meer vertelt over de mogelijke aanpak van Julius' traumaverwerking en onthult achter welke facetten van Robs leven ze kwam door de nieuwe musical Malle Babbe