Jet constant alert op gezondheid Rob de Nijs

De vrouw van Rob de Nijs is voortdurend bezig met de gezondheid van de 81-jarige zanger. Ze controleert elke dag als ze wakker wordt of hij nog wel leeft.

“Iedere ochtend kijk ik even: ‘adem je nog? Ja, je ademt nog, dat is fijn’. En dan weet ik: het komt weer goed en dan gaat het goed”, zei Jet de Nijs zaterdag in RTL Boulevard. “Ik ben daar wel altijd mee bezig.”

Rob de Nijs, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, werd een jaar geleden opgenomen in het ziekenhuis nadat ademhalingsproblemen en longembolieën hem bijna fataal werden. Jet moest hem mond-op-mondbeademing geven toen ze geen hartslag meer constateerde.

Momenteel gaat het naar omstandigheden goed met de zanger. Samen met zoon Julius sluiten ze elke dag af in bed. “Dan kijken we een of andere leuke komische film en dan hebben we het met zijn drieën fijn. Geluk zit in het samen zijn.”