Goede vriend Frans Bauer: ‘Dit verhaal klopt niet’

Er ging een schok door Nederland toen het gerucht over de affaire van Frans Bauer en Sieneke naar buiten kwam. Maar volgens Frans’ goede vriend Emile Hartkamp is van dit verhaal helemaal niets waar, vertelt hij deze week in Weekend. “Frans snapt niet dat iemand dit kan doen.”

De geruchten over zijn vermeende liefdesaffaire met Sieneke hebben grote impact op Frans Bauer, weet zijn goede vriend Emile Hartkamp. “Tuurlijk, hij accepteert dat toch niet, hij snapt niet dat iemand dit kan doen.” Emile kan zich niet voorstellen dat er ook maar iets van de verhalen waar is. “Ieder mens maakt fouten, maar dit verhaal klopt niet.”

Lees ook: Frans Bauer bedankt fans: ‘Uit de grond van mijn hart’

Teleurstelling

De mogelijke betrokkenheid van Frans’ broer Dorus maakt het extra pijnlijk. “Of het nou komt door Frans’ broer die erin zou zijn geluisd met een telefoontje of dat het verknipt is: teleurstelling heeft impact. Dat geldt ook voor Sieneke, want er is toch een ex-man die alleen maar de boel naar de kloten probeert te helpen.”

Lees het hele interview met Emile Hartkamp, waarin hij onder meer ingaat op de relatie tussen Frans Bauer en zijn broer Dorus, in Weekend nummer 46, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.