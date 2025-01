Bob Sikkes: ‘Bericht Martijn Krabbé sloeg in als een bom’

Toen Bob Sikkes hoorde dat zijn collega Martijn Krabbé niet meer beter gaat worden was dat even slikken. Uiteraard vindt de bouwdeskundige het ontzettend verdrietig, maar weet het nieuws ook te relativeren, laat hij deze week weten in Weekend. “Het is het verhaal van Martijn én Deborah.”

Afgelopen week werd bekend dat Martijn Krabbé niet meer beter gaat worden. Ongeveer een jaar geleden kwam hij erachter dat hij uitgezaaide longkanker heeft. Het was destijds al in het laatste stadium, zonder kans op genezing. Heftig nieuws, zeker voor zijn naasten. Zo ook voor Martijns Kopen Zonder Kijken-collega Bob Sikkes. “Toen ik het van Martijn hoorde, sloeg het in als een bom. Ontzettend verdrietig.”

Respect

Bob weet zijn gevoelens ook te relativeren. “Hoe ik me daarbij voel is totaal onbelangrijk. Het is het verhaal van Martijn én Deborah. Ik heb enorm veel respect voor hoe sterk ze samen zijn en hoe ze hiermee omgaan. Het is ontzettend heftig, ik bewonder hun kracht enorm.”

