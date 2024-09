Selena Gomez onthult: ik kan geen kinderen krijgen

Selena Gomez kan door medische problemen nooit zwanger worden. Dat zegt de zangeres en actrice in een interview met Vanity Fair.

“Ik kan helaas niet mijn eigen kinderen dragen. Ik heb veel medische problemen die mijn leven en dat van de baby in gevaar zouden brengen”, vertelt Gomez. “Dat is iets waar ik een tijdje om gerouwd heb”, aldus de zangeres. Het is bekend dat de 32-jarige Gomez lijdt aan de auto-immuunziekte lupus. Ze moest in het verleden een niertransplantatie ondergaan als gevolg van de aandoening.

Adoptie

In het interview komen ook andere opties ter sprake, zoals adoptie. “Ik ben echt dankbaar voor de andere mogelijkheden voor mensen die dolgraag moeder willen worden. Ik ben een van die mensen”, zegt Gomez. Het maakt haar niet uit dat het moederschap voor haar anders zal zijn. “Het zal mijn baby zijn.”