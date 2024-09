Bouke Scholten heeft ziekenhuis verlaten

Bouke Scholten heeft het ziekenhuis verlaten. Hij is nu thuis om verder te herstellen, meldt zijn management aan het ANP. Begin september werd Scholten opgenomen in het ziekenhuis met een buikvliesontsteking die een deels geperforeerde darm veroorzaakte.

“Hoewel dit een belangrijke stap voorwaarts is, heeft Bouke de komende tijd nodig om volledig te herstellen en zijn gezondheid terug op peil te brengen”, aldus het management. Het is voor Scholten nog niet mogelijk om zijn geplande optredens te hervatten. De shows in oktober zijn daarom geannuleerd. “Samen met de theaters zoeken we naar nieuwe data voor de geannuleerde optredens.”

Lees ook: Bouke Scholten moet twee maanden revalideren

Elvis

De artiest won in 2023 met zijn Elvis Band het programma The Tribute, Battle of the Bands. Hij maakte ook samen met presentator Rob Kemps het programma My Tribute to Elvis.