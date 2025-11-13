Docu Ik Ben Influencer Inloop Kaj Gorgels Jessie Jazz

Dít is het geslacht van het tweede kindje van Kaj Gorgels: ‘Dat wordt wat’

Tekst: Denise Delgado

13/11/2025

Kaj Gorgels (35) en Jessie Jazz Vuijk (30) kunnen hun geluk niet op: ze krijgen er een tweede zoontje bij! In zijn podcast Geuze en Gorgels kon Kaj het geslacht van hun kindje niet langer voor zich houden. Toch ging het gesprek niet alleen over blijdschap. De presentator deelde ook iets verdrietigs, wat deze zwangerschap extra bijzonder maakt.

It’s a boy, een niño. Xavier krijgt een broertje,” vertelt Kaj enthousiast. “En ik zou zeggen: Ibiza, berg je maar, want dat wordt wat. Twee van die kleine Tarzans dwars door de tuin heen”

Miskraam

De komst van hun tweede kind voelt extra bijzonder, want het stel moest eerder een miskraam verwerken. Daarom is hij ‘heel erg blij dat het gewoon weer goed gegaan is’. “Het is zo raar, want we zijn nu gewend aan die dynamiek met zijn drieën. Maar dat gaan we nu weer verstieren.”

Kaj en Jessie denken inmiddels na over de volgende stap: waar gaat de baby slapen? Zo denken ze bijvoorbeeld aan om het kindje bij Xavier op de kamer te leggen. “Maar ik denk dat dat best lastig is in het begin. Vooral als Xavier eindelijk slaapt en de baby begint te huilen,” grapt Kaj. “Maar ik denk wel dat ze het heel gezellig gaan vinden. Ik heb wel echt weer zin in een baby.”

