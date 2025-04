Geen pridevlaggen meer toegestaan bij het Eurovisiesongfestival

De artiesten die dit jaar meedoen aan het Eurovisiesongfestival in Basel mogen op het podium en in de Green Room alleen hun nationale vlag laten zien. Andere vlaggen, zoals de regenboog- of pridevlag, zijn daar niet toegestaan. Dat bevestigt songfestivalorganisatie European Broadcasting Union (EBU) na berichtgeving van de Deense omroep DR.

De Zwitserse wet

Wie deze regels overtreedt, kan op sancties rekenen, al is nog niet bekend wat die precies inhouden. Buiten het podium geldt een soepeler beleid: alle vlaggen die volgens de Zwitserse wet zijn toegestaan, mogen gewoon worden gebruikt. Dat geldt ook voor de toeschouwers in de arena. Fans mogen dus bijvoorbeeld wél een pridevlag, een Europese vlag of een Palestijnse vlag meenemen.

Klachten

Vorig jaar leidde het vlaggenbeleid in Malmö nog tot veel klachten. Fans moesten toen bij de ingang vlaggen zoals de regenboogvlag en de Europese vlag inleveren. Ook de Zwitserse winnaar Nemo kreeg ermee te maken: hen mocht de non-binaire vlag niet meenemen op het podium en moest die uiteindelijk ‘naar binnen smokkelen’.

Ook eerdere jaren toonden artiesten geregeld naast hun nationale vlag een pridevlag. Zo droeg S10 in 2022 tijdens de opening van de songfestivalfinale in Turijn zowel de Nederlandse vlag als een regenboogvlag.

