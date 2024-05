Zwitserland wint Eurovisie Songfestival

Zwitserland heeft zaterdagavond in het Zweedse Malmö de 68e editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Israël, van tevoren een andere favoriet van de bookmakers, is op de vijfde plek geëindigd. De Nederlandse Joost Klein zou ook in de finale staan, maar werd op zaterdagmiddag gediskwalificeerd om een incident.

De Zwitserse Nemo kreeg voor het nummer The Code in totaal 591 punten. Kroatië werd tweede en Oekraïne eindigde op de derde plaats.

Zwitserland was ook veruit de favoriet van de internationale vakjury’s, gevolgd door Frankrijk en Kroatië. Israël stond op de twaalfde plaats. In totaal deden dit jaar 25 landen mee.

Gejoel

Op de deelname van Israël is al maanden kritiek en ook de afgelopen dagen werd gedemonstreerd in Malmö. Tijdens optredens van zangeres Eden Golan werd ook meerdere keren gejoeld, dat was ook zo tijdens de finale.