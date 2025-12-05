België doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival

België doet volgend jaar toch mee aan het Songfestival, ook nu Israël deelneemt. Dat maakte de Franstalige omroep RTBF vrijdag bekend. Wie de Belgische inzending wordt, is nog niet bekend.

De deelname gaat volgens RTBF gepaard met een ‘duidelijke stellingname’ over het beschermen van burgers en journalisten. Directeur Jean-Paul Philippot benadrukt dat verslaggeving ‘volledig onafhankelijk’ moet gebeuren en dat het festival een kans biedt om ‘de uitdagingen en tragedies waarmee bevolkingsgroepen worden geconfronteerd’ te belichten.

RTBF stond onder druk van politici die juist opriepen om níét mee te doen. Uiteindelijk kiest België toch voor deelname. Nederland trok zich donderdag terug uit het Songfestival. AVROTROS zegt dat Israël ‘universele waarden als menselijkheid en persvrijheid heeft geschonden’ en dat er vorig jaar sprake was van ‘onaanvaardbare politieke inmenging’.

Ook Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich terug vanwege de toelating van Israël. IJsland beslist woensdag over een mogelijke boycot.

