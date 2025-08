Zoekgroep hond Mart Hoogkamer waarschuwt: ‘Ongevraagd zoeken helpt niet

Tekst: Denise Delgado

De zoektocht naar Ciro, het hondje van zanger Mart Hoogkamer (27), is nog altijd in volle gang. De viervoeter verdween onlangs tijdens een logeerpartij in Ede, terwijl Mart op vakantie was in Spanje. Nu vraagt de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei dringend aan mensen om niet de bossen van Ede in te trekken.

Ongecoördineerd

Inmiddels is de volkszanger terug in Nederland en helpt hij actief mee met zoeken. De zoekgroep wijst er echter op dat het niet verstandig is dat mensen ongecoördineerd in de bossen gaan zoeken. “Iedereen die ongevraagd op zoek gaat helpt Ciro en Mart daar niet mee”, laat een woordvoerder weten. “Elke verstoring van de gecoördineerde zoektocht maakt de kans op het terugvinden van Ciro kleiner.”

Beloning ingetrokken

Eerder loofde Mart een beloning van 5000 euro uit voor de gouden tip. Maar die beloning is inmiddels ingetrokken, omdat het leidde tot honderden telefoontjes met vooral loze tips. Volgens de zoekgroep ging het mensen vooral om het geld of ze hoopten Mart zelf aan de lijn te krijgen.

De georganiseerde zoektocht gaat zaterdag verder. Mensen die willen helpen, worden gevraagd zich alleen via de officiële kanalen aan te melden.

