Petje af voor de krijgsmacht

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 27

Door Rick Evers

Het was me het weekje wel. Willem-Alexander had een reeks beëdigingen op het paleis, moest met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van State spreken over de voortgang van het nieuwe kabinet, hij ontving een aantal commissarissen van de Koning, leidde de ceremonies van het aanbieden van geloofsbrieven door nieuwe ambassadeurs, ging met Máxima naar Vlaardingen om te praten over de situatie in Gaza en Israël, ze ontvingen uitblinkers voor de lunch en een dag eerder de emir van Qatar en zijn vrouw. En dan zal er vast nog het een en ander níét op de openbare agenda hebben gestaan.

Máxima had ook nog eigen afspraken. Zo was de koningin toen het 30 graden was bij een afvalverwerkingsbedrijf in Heerenveen, waar het over circulariteit ging. Kunt u zich de geur daar voorstellen? Met de warmte alleen al was het moeilijk om je te concentreren, maar met die geur was het extra lastig, moet ik toegeven. Daarna ging het bezoek ook nog naar Leeuwarden, ze ging kijken bij bedrijven die hun producten circulair maken. Een intensieve dag dus. Circulair is als een cirkel die nooit stopt. Afval wordt weer verwerkt tot grondstoffen om zo duurzame producten te maken. “Je hebt maar één planeet”, vertelde koningin Máxima me toen ik haar vroeg naar haar gedrevenheid voor het onderwerp. Het valt de laatste tijd op dat ze meer en meer bezoeken doet over dit onderwerp. Niet lang geleden vertelde ze ook dat ze er in haar vrije tijd veel over leest. Het zou me niet verbazen als er hierover binnenkort nog een groter initiatief wordt gelanceerd, of dat Máxima zich gaat verbinden aan een organisatie.

Het lijkt wel alsof de Oranjes een enorme eindsprint aan het maken zijn naar de vakantie. Waar in januari en februari de bezoeken dun gezaaid waren, was het in juni en het begin van juli een drukte van belang. Vaste waarde eind juni is Veteranendag, dit jaar voor de twintigste keer. De koning droeg trots een witte anjer, het symbool van prins Bernhard, maar in de oorlogsjaren ook het symbool geworden van verzet. Oranje bloemen werden verboden door de Duitsers, maar dat werd toch wat lastig met witte anjers.

Veteranendag vindt ook nog eens plaats op de zaterdag rond de verjaardag van prins Bernhard, 29 juni. Omdat het deze keer een jubileum was, hield Willem-Alexander een toespraak. “Ik sta hier met dankbaarheid. Waar ik op hoopte, is werkelijkheid geworden. Veteranendag is ingeburgerd”, zei de koning, die sinds 2005 alle edities meemaakte. Als koning heb je honderden medewerkers die voor je klaarstaan, waaronder een klein legertje, met als hoofd de Chef van het Militaire Huis. Dat was sinds 2014 Hans van der Louw, die aanschoof in mijn podcast Royal Tea. En dat was een hele eer.

Hij vertelde prachtige verhalen over zijn diensttijd, maar ook hoe hij daarna solliciteerde bij Willem-Alexander, mee op staatsbezoek ging of met de koning in het geheim naar Mali vloog. Het is me wel duidelijk dat de koning en de krijgsmacht een gouden combinatie zijn. Hij is als een vis in het water tussen ’de mannen’ (m/v/x) van Defensie. Hij spreekt hun taal, in afko’s (afkortingen) en als kameraden onder elkaar.

Beeld: Getty Images

