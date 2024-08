Familiediner

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 34

Door Rick Evers

Vijf jaar geleden leek alles nog koek en ei in Engeland. Elizabeth zat op de troon, de prinsen William en Harry leken met elkaar door een deur te kunnen. Kate en Meghan brachten werkbezoeken in het land, ieder op hun eigen manier. Tot de jongere broer een eigen Instagramaccount begon.

Samen handelden ze eerst onder de vlag van Kensington Palace, hun ouderlijk paleis, waar hun kantoren gevestigd waren. Maar de tabloids schreven al hoe medewerkers zich tegen Meghan hadden gekeerd. Wat er ook van waar is, het is duidelijk dat Meghan geen behoefte had om zich aan te passen aan het hofleven. Andersom deed het hof alsof alles in beton was gegoten, of laten we zeggen: in marmer en goud. Flexibiliteit bestond in elk geval niet. Het heeft enorm aan Harry en Meghan gevreten dat ze weinig bewegingsruimte kregen, al gunde Elizabeth hun die wel. Waar het kon, kregen ze alle medewerking van haar. Maar het ging snel bergafwaarts.

Om meer vrijheid te krijgen, bedachten ze het plan om een soort freelance royals te worden. Ze zouden zélf betaald werk gaan doen buiten het koningshuis om, maar altijd beschikbaar blijven voor klusjes binnen The Firm, zoals het koningshuis wordt omschreven. In Nederland werkte dat tot op heden prima, er werd nooit geklaagd over het werk dat prins Constantijn heeft verricht. Daarnaast bleef hij zijn opwachting maken op Koningsdag en Prinsjesdag, maar ook rondom zijn beschermrollen bij bij voorbeeld het Prins Claus Fonds en het Vioolconcours. De Britse koninklijke familie leek daar niets in te zien. Het is erin of eruit, niet half-om-half. En dus gingen Harry en Meghan.

Wat er sindsdien allemaal is gebeurd, de hoeveelheid vuile was die buiten is gehangen, hoef ik u als trouw lezer van Weekend natuurlijk niet meer te vertellen. Inmiddels hebben ze hun tweede landenreis achter de rug. Een staatsbezoek kunnen we het niet noemen, zij zijn geen staatshoofden en het was de vice-president van Colombia die hen uitnodigde, de eerste zwarte vrouw op die post. Een officieel bezoek ook niet, aangezien Harry en Meghan geen officiële status hebben. Een werkbezoek? Dat impliceert dat ze ervoor betaald worden om naar Colombia te komen. Ik ga ervan uit dat het kantoor van de Colombiaanse vice president Francia Márquez een groot deel van de kosten voor haar rekening zal hebben genomen.

Misschien herinnert u zich Márquez, die koningin Máxima omhelsde bij haar bezoek eerder dit jaar. Ze weet hoe ze PR moet maken. Onder andere door Harry en Meghan uit te nodigen. Dat resulteerde in tientallen foto’s en filmpjes op haar sociale media in een paar dagen tijd. Meghan oreert, ze krijgt alle aandacht. Op de foto’s op hun eigen website valt op dat Harry wat naar de achter grond verdwijnt, tweede viool speelt, zoals hij ook vaak in de schaduw van William stond. In een filmpje waarin het paar geïnterviewd wordt, is te zien dat Meghan haar man direct onderbreekt en de prins duidelijk not amused is. De lichaamstaal van Harry spreekt boekdelen.

Zal hij weleens terugdenken aan vroeger, pakweg tien jaar geleden? Toen hij met vrienden lekker weekenden lang op het platteland was. Waar de Britten intens van hem hielden en hem overal waar hij kwam warm ontvingen, als een popster. Waar hij het derde wiel aan de wagen was van William en Kate, zijn geliefde broer en de zus die hij nooit had? “Het is niet zo gelopen als hij had gewild”, zegt een oude vriend in Daily Mail. “Hij is geïsoleerd geraakt van zijn familie en veel van zijn oude vrienden, in een omgeving waar vriendschappen niet zijn zoals die, die je als jongen hebt gesmeed”, klinkt het over Hollywood, waar de vriendschappen van plastic zijn. Zelfs Het Familiediner van Bert van Leeuwen zal dit een te grote kluif vinden.

Beeld: NL BEELD

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 34, nú in de winkel! Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.