De mooiste foto?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 50

Tot een paar jaar geleden hoorde je het non-stop ratelen in een persvak. Je kon niks horen van wat er aan de andere kant gemompeld werd, het geklik van camera’s maakte dat onmogelijk. Het moet voor het koninklijk gezin tijdens een fotosessie als een zwerm mechanische krekels hebben geklonken tegenover hen. Als een minioorlog waarbij de Oranjes van alle kanten beschoten werden.

Door Rick Evers

Ook bij bruiloften zijn veel intieme momenten verstoord door het continue geklik van de camera, want de fotograaf wil hét moment natuurlijk vastleggen. En dan klik-klik-klik-klik, echoënd door de kerk. Het geluid van de spiegel die openklapt in de camera veroorzaakt dat geluid. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, de technieken zijn verbeterd. Veel fotografen zijn inmiddels overgestapt naar zo’n geruisloos apparaat. Met als gevolg dat tijdens de fotosessie enkele weken geleden in hartje Amsterdam, in het toch al stille Begijn hof, een ijzige stilte klonk. Op het geluid van een enkeling na, die nog met zo’n ’ouderwetse’ camera fotografeert. Of een fotograaf die de aandacht riep. “Even deze kant alstublieft”, weerkaatsend tegen de gevels. Verder niets dan het gefluit van vogels en de wind.

Toen een fotograaf laatst een foto maakte van mij en een royal merkte ik hoe ongemakkelijk het is, een camera die geen geluid maakt. Je vraagt je dan gewoon af: is de foto al gemaakt? Sommige fotografen zetten daarom een digitaal geluidje aan, minder hard dan het échte sluitergeluid. Bij portretfoto’s van de Oranjes zie je niet altijd het échte beeld. Ook niet als één fotograaf het werk mocht doen. Poseren blijft iets ongemakkelijks. Op de staatsieportretten van Willem-Alexander en Máxima die op de dag van de inhuldiging zijn gemaakt, met hermelijnen mantel en Máxima in de koningsblauwe jurk, lijkt het ongemak bij de koning vastgelegd te zijn. Naar verluidt waren er technische hobbels voor de fotograaf, waardoor Willem-Alexander zijn geduld aan het verliezen was.

Máxima lijkt poseren tot een kunst te hebben verheven. Voor ze bij een werkbezoekje naar binnenstapt, gunt ze elke fotograaf een blik récht in de lens. Eén moment. Je moet het hebben, anders heb je pech. Maar ze doet het wel. Dat is bij de Britse royals wel anders. Wie hen durft aan te spreken – “even deze camera” – kan eerder een achterhoofd verwachten. Camilla is de uitzondering. “Ik geloof dat u nog een foto van me wilt.”

Verjaardagen zijn voor sommige koningshuizen momenten om een nieuw portret vrij te geven. Dat drukken ze af op bedankkaarten als mensen een verjaardagswens sturen en plaatsen ze op sociale media. In Nederland hoeven we zo’n portret alleen met kroonjaren te verwachten. De drie prinsessen werden voor hun achttiende verjaardag geportretteerd door Frank Ruiter. Frank van Beek mocht voor de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander foto’s schieten met de labradors, Erwin Olaf voor Máxima’s veertigste. Toen Máxima in coronatijd vijftig werd, deed Willem-Alexander het zelf. Gemmy Woud-Binnendijk mocht Beatrix foto graferen toen ze 85 werd, met een extra speciaal portret van drie generaties: met haar opvolger en Amalia als de toekomst.

Amalia’s 21ste zou niet bijzonder worden. Toch kwamen er twee foto’s. De van oorsprong Finse Nina Nikkilä had Amalia te paard gefotografeerd. Op paard Frodo, een naam die Amalia zelf bij haar witte viervoeter vond passen. Frodo is de hoofdpersoon en hobbit uit The Lord of the Rings én het betekent vrede. En dat is wat Amalia vindt als ze paard rijdt. Hoewel Nina eigenlijk socialmedia-expert is, zijn haar foto’s toch ’raak’, vinden velen. “Het blijkt dat velen het ermee eens zijn dat een indrukwekkend beeld niet per se technisch perfect hoeft te zijn, maar de sfeer, diepte en essentie moet vastleggen”, zegt ze zelf. Het is Amalia op haar best. “Op een paard ben ik het meest wie ik ben. Als je me echt wilt leren kennen, moet je me zien rijden.” Aldus onze toekomstige koningin.

Beeld: RVD/Nina Nikkilä

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 50, nú in de winkel! Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.