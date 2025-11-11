Chris Zegers verruilt 3 op Reis voor nieuw reisavontuur
11/11/2025
Chris Zegers (54) mag dan afscheid hebben genomen van 3 op Reis, stilstaan doet hij niet. In de NPO Radio 2-ochtendshow ‘Jan-Willem Start Op!’ vertelde hij dat hij alweer onderweg is voor een nieuw reisprogramma.
Nieuwe avonturen
“Ik ga wel wéér op reis, maar dan voor een ander programma,” aldus Chris. Ik zit toevallig op dit moment een broodje te eten op Schiphol met de cameraman en regisseur van 3 op Reis, waarmee ik ook die laatste presentatie heb gemaakt. En we zijn alweer klaar om weg te gaan, op weg naar nieuwe avonturen.”
Lees ook: Chris Zegers in finale Maestro: een onverwacht dirigeertalent
Voor welke zender of omroep Chris zijn nieuwe reisserie maakt, blijft nog even geheim. Met zijn vertrek bij 3 op Reis komt er een einde aan vijftien jaar als hét gezicht van het populaire BNNVARA-programma.
Bekijk ook:
BEELD: ANP
LEES OOK
Uit andere media
Topgeheim: Richard Groenendijk gaat Berget Lewis roasten!
Pierce Brosnan na twintig jaar herenigd met vervreemde zoon
Dit betaalbare gourmet- en fondueset van Action maakt jouw kerst gezelliger dan ooit
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken