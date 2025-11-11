Chris Zegers verruilt 3 op Reis voor nieuw reisavontuur

Tekst: Denise Delgado

Chris Zegers (54) mag dan afscheid hebben genomen van 3 op Reis, stilstaan doet hij niet. In de NPO Radio 2-ochtendshow ‘Jan-Willem Start Op!’ vertelde hij dat hij alweer onderweg is voor een nieuw reisprogramma.

Nieuwe avonturen

“Ik ga wel wéér op reis, maar dan voor een ander programma,” aldus Chris. Ik zit toevallig op dit moment een broodje te eten op Schiphol met de cameraman en regisseur van 3 op Reis, waarmee ik ook die laatste presentatie heb gemaakt. En we zijn alweer klaar om weg te gaan, op weg naar nieuwe avonturen.”

Voor welke zender of omroep Chris zijn nieuwe reisserie maakt, blijft nog even geheim. Met zijn vertrek bij 3 op Reis komt er een einde aan vijftien jaar als hét gezicht van het populaire BNNVARA-programma.

BEELD: ANP