Híerover gaf koningin Elizabeth altijd complimenten aan prinses Catherine

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Catherine had een warme band met koningin Elizabeth II. Tussen de twee zou sprake zijn geweest van wederzijds vertrouwen en respect. Zo complimenteerde de koningin prinses Catherine altijd met één bepaald ding.

De overleden vorstin toonde bovendien geregeld belangstelling voor het werk van prinses Catherine. Zo bezocht ze in 2019 haar Back to Nature-tuin tijdens de Chelsea Flower Show en steunde ze een jaar later haar fotografieproject voor de National Portrait Gallery. Volgens prins Harry was Elizabeth daarnaast onder de indruk van prinses Catherines opvallende kapsel.

Koningin was fan van prinses Catherines haar

In zijn memoires Spare uit 2023 schreef prins Harry over een ontmoeting tussen Meghan en zijn vader, de toenmalige prins Charles, en Camilla. Prins Harry stelde zijn vrouw voor om haar haar los te dragen, omdat zowel zijn vader als zijn grootmoeder daar een voorkeur voor hadden. ‘Meg zag er prachtig uit en dat zei ik ook tegen haar. Ze droeg een zwart-witte jurk met een wijde rok en een bloemenpatroon. Toen ik mijn hand op haar rug legde, voelde ik hoe fijn de stof was. Ze droeg haar haar los, omdat ik haar had aangeraden dat te doen. Pa vindt het mooi als vrouwen hun haar los dragen. Oma ook. Ze maakte vaak opmerkingen over Kates prachtige haardos.’

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Koningin was fan van prinses Catherines haar

In zijn memoires Spare uit 2023 schreef prins Harry over een ontmoeting tussen Meghan en zijn vader, de toenmalige prins Charles, en Camilla. Prins Harry stelde zijn vrouw voor om haar haar los te dragen, omdat zowel zijn vader als zijn grootmoeder daar een voorkeur voor hadden. ‘Meg zag er prachtig uit en dat zei ik ook tegen haar. Ze droeg een zwart-witte jurk met een wijde rok en een bloemenpatroon. Toen ik mijn hand op haar rug legde, voelde ik hoe fijn de stof was. Ze droeg haar haar los, omdat ik haar had aangeraden dat te doen. Pa vindt het mooi als vrouwen hun haar los dragen. Oma ook. Ze maakte vaak opmerkingen over Kates prachtige haardos.’

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Prinses Catherine over koningin Elizabeth

Prinses sprak in 2016 in de ITV-documentaire Our Queen at Ninety over haar eerste kerstviering met de koninklijke familie op Sandringham. Ze vertelde dat ze vooral zenuwachtig was over het cadeau dat ze voor koningin Elizabeth moest uitzoeken. ‘Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst met kerst op Sandringham was. Ik maakte me zorgen over wat ik de koningin als kerstcadeau moest geven. Ik dacht: wat moet ik haar in hemelsnaam geven?’

Uiteindelijk besloot prinses Catherine zelf iets te maken. Ze koos voor een chutney naar het recept van haar grootmoeder. ‘Ik dacht: ik maak zelf wel iets. Dat had natuurlijk helemaal mis kunnen gaan. Maar ik besloot de chutney van mijn grootmoeder te maken. Ik was er een beetje onzeker over, maar de volgende dag zag ik dat die op tafel stond. Zo’n eenvoudig gebaar betekende veel voor mij. Sindsdien heb ik gemerkt dat ze dat vaker deed. Dat laat zien hoe attent ze was en hoe goed ze voor iedereen zorgde.’