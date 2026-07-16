Gaite Jansen teleurgesteld om uitsluiting PAAZ van Gouden Kalf-nominatie: ‘Daar heb ik een totale error over’

Tekst: Ruth Smeets

Gaite Jansen (34) heeft fel gereageerd op het nieuws dat PAAZ niet is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie. De actrice, die de hoofdrol speelt in de film, deelt haar onbegrip en teleurstelling uitgebreid op Instagram.

Volgens Gaite is PAAZ juist een film die veel losmaakt en uitnodigt tot open gesprekken over mentale gezondheid. Dat de productie niet eens op de longlist zou staan, begrijpt ze daarom niet.

‘Ik wil me uitspreken’

Gaite schrijft: ‘Daar heb ik even een totale error over. Normaal gesproken houd ik me wat meer in de luwte over dit soort dingen, maar in dit geval heb ik daar geen zin in. Ik hou te veel van film en het Nederlandse filmlandschap om me niet uit te spreken.’ De actrice richt haar ongenoegen tot de Dutch Academy For Film en het Nederlands Film Festival. ‘Ik ben hierdoor niet uit het veld geslagen en ik heb ook geen steun nodig op die manier. Ik ben wel echt teleurgesteld, omdat ik het gewoon niet begrijp. Waarom steunen we elkaar niet meer? Waarom tillen we elkaar niet meer omhoog? We hebben elkaar nodig.’

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Twaalf jaar gewerkt aan de juiste toon voor PAAZ

Gaite benadrukt dat regisseur Anne de Clercq twaalf jaar aan PAAZ heeft gewerkt om de toon van de film precies goed te krijgen. Volgens haar weet de film mentale problemen met humor te combineren ‘op een manier waarin veel mensen zich herkennen’. Ze omschrijft het hoofdpersonage als ‘een hoofdpersonage waar ik om moest lachen in een verhaal waar ik nood aan had en heb’. Ook ziet ze PAAZ als een viering van het idee dat het ‘oké is om niet altijd oké te zijn’ en als een film die ‘uitnodigt tot een gesprek, tot kwetsbaarheid, tot eerlijkheid en authenticiteit’.

Veel persoonlijke reacties

Sinds de film te zien is, zegt Gaite veel persoonlijke verhalen van kijkers te hebben ontvangen. ‘Ik ben zo dankbaar voor alle mooie berichten die ik krijg en de mooie gesprekken die zijn ontstaan.’ De actrice zegt zichzelf in de rol te hebben blootgegeven. ‘En daarvoor krijg ik het mooiste terug wat er bestaat: mensen die zich ook durven bloot te geven aan mij.’ Juist daarom begrijpt ze de keuze niet. ‘Als het niet hierom gaat: een kwaliteitsfilm met inhoud, goede recensies en als kers op de taart meer dan 100.000 bioscoopbezoekers. En daarbovenop nog alle Netflix-kijkers en mensen in het vliegtuig. Waar gaat het dan wel om?’

Steun van bekende collega’s

Onder het bericht krijgt Gaite veel bijval. Zangeres Naaz noemt de film ‘zo ontzettend belangrijk’ en vindt het ‘goed dat Gaite zich uitspreekt’. Ook presentator Humberto Tan reageert: ‘Wat goed geschreven én goed beargumenteerd! Helemaal mee eens! PAAZ gezien in het vliegtuig.’ Actrice Anna Drijver vraagt zich af waarom de film niet meedoet en welke reden daarvoor is gegeven. Gaite deelt daarop een deel van de e-mail, waaruit volgens haar geen duidelijke reden blijkt. Zelf sluit ze haar bericht af met een knipoog: ‘Gelukkig hou ik van knutselen, dus alle makers van PAAZ verdienen wat mij betreft een zelfgeknutseld kalfje. En imperfecte, zelfgemaakte kalfjes zijn hoe dan ook het mooist.’

PAAZ is gebaseerd op het boek van Myrthe van der Meer en gaat over een jonge vrouw die terechtkomt op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Naast Gaite zijn onder anderen Jonas Smulders, Gijs Blom, Georgina Verbaan, Ruurt de Maesschalck, Malou Gorter, Emmanuel Ohene Boafo, Peter Blok, Ariane Schluter en Bianca Krijgsman in de film te zien. Een woordvoerder van het Nederlands Film Festival kon woensdag nog niet reageren. De officiële longlist wordt donderdag bekendgemaakt.