Marije Knevel open over afslankmedicatie: ‘Ik heb een mega gewetensconflict’

Tekst: Ruth Smeets

Marije Knevel (38) doet een openhartige bekentenis over haar strijd met haar lichaam. In haar column voor &C vertelt de oud-kandidaat van Wie is de Mol? dat ze vorig jaar afslankmedicatie gebruikte om zich weer prettiger in haar vel te voelen.

De kilo’s verdwenen, maar de keuze voor de prikken bleef aan haar knagen. Zeker omdat Marije Knevel zich eerder juist fel uitsprak tegen de dieetcultuur en het idee dat dunner automatisch beter zou zijn.

Ongelukkig in haar eigen lichaam

Lange tijd kon Marije goed omgaan met haar vollere figuur. ‘Ik kocht gewoon grotere broeken. Want kleding moet jou passen, en niet andersom.’ Toch veranderde dat gevoel uiteindelijk. ‘Maar als ik echt heel eerlijk met je ben, voelde ik mij toen doodongelukkig in mijn lijf. Ik vind rondingen bij andere vrouwen prachtig. Bij mezelf zag ik vooral alles wat anders moest.’

Verleid door de ‘magische spuit’

Vorige zomer besloot Marije daarom afslankmedicatie te gebruiken. ‘Ik kon geen weerstand meer bieden aan alle reclames en succesverhalen die mij om de oren vlogen in de media, en was benieuwd naar de magische spuit.’ De behandeling viel haar zwaar. ‘Iedere prik vond ik verschrikkelijk. Ik zag er dagen tegenop.’ Ze stopte er uiteindelijk mee, al was ze toen al meerdere kilo’s kwijt. Later viel ze opnieuw af door medicatie die ze om gezondheidsredenen kreeg en als bijwerking haar eetlust verminderde.

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Complimenten voelen dubbel

Sinds Marije slanker is, krijgt ze vaker positieve reacties op haar uiterlijk. Die complimenten zijn goed bedoeld, maar zorgen ook voor twijfel. ‘Ik merk dat ik die woorden steeds op dezelfde manier interpreteer: dunner is toch beter?’ Juist die gedachte botst met alles waar ze eerder voor stond. ‘Ik heb een mega gewetensconflict.’ Ze vindt het confronterend dat ze zelf naar een medisch hulpmiddel greep om af te vallen. ‘Daar schrik ik het meest van.’

Marije Knevel twijfelt over haar nieuwe geluk

Marije eet inmiddels gezonder, sport ze weer en voelt ze zich mentaal een stuk beter. Toch weet ze niet zeker waaraan ze die verandering moet toeschrijven. ‘Maar hoeveel daarvan komt doordat ik gezonder leef? En hoeveel doordat ik inmiddels weer beter binnen het heersende schoonheidsideaal pas?’ Haar conclusie blijft dan ook pijnlijk eerlijk. ‘Ik weet met mijn volle verstand dat slanker absoluut niet beter is en sta er nog steeds voor dat ons lichaam geen modetrend is. Toch ben ik zelf gezwicht voor ‘t stemmetje in mijn hoofd.’