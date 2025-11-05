Prins William krijgt stadssleutel van Rio de Janeiro: ‘Een eer’

Prins William (43) is deze week in Brazilië voor een officieel bezoek. Op zijn eerste dag in Rio de Janeiro kreeg hij van burgemeester Eduardo Paes symbolisch de sleutels van de stad overhandigd.

“Ik ben nog steeds de koning van Rio, maar hij is hier van harte welkom en deelt de troon van de stad met mij tijdens deze dagen,” zei Paes volgens Britse media. De burgemeester vertelde dat William onder de indruk was van de schoonheid van de stad en geïnteresseerd raakte in de verschillende gezichten van Rio, van arme favela-buurten tot uitgestrekte stranden en beboste heuveltoppen.

‘Het is een eer om de sleutels van de stad in ontvangst te mogen nemen,’ schrijft de prins onder een reeks foto’s van onder andere hem en de burgemeester.

Het gesprek ging ook over de lokale politiek en veiligheidskwesties, waaronder recente geweldsincidenten waarbij meer dan 120 mensen omkwamen bij een politieactie tegen een drugsbende. “Ik probeerde hem de veiligheidskwesties van de stad uit te leggen. Uiteraard gaat dat veel dieper dan iets dat je in vijf minuten kunt uitleggen”, zei Paes.

Het bezoek laat zien dat William niet alleen oog heeft voor de schoonheid van Rio, maar ook het contrast en de uitdagingen van de stad wil begrijpen. “Ik denk dat het helpt om te laten zien dat dit een ongelooflijke, prachtige plek is. En dat het de moeite waard is om te blijven vechten voor Rio.”

