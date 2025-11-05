The Prince Of Wales Visits Rio De Janeiro Day One

Prins William krijgt stadssleutel van Rio de Janeiro: ‘Een eer’

Tekst: Denise Delgado

05/11/2025

Prins William (43) is deze week in Brazilië voor een officieel bezoek. Op zijn eerste dag in Rio de Janeiro kreeg hij van burgemeester Eduardo Paes symbolisch de sleutels van de stad overhandigd.

“Ik ben nog steeds de koning van Rio, maar hij is hier van harte welkom en deelt de troon van de stad met mij tijdens deze dagen,” zei Paes volgens Britse media. De burgemeester vertelde dat William onder de indruk was van de schoonheid van de stad en geïnteresseerd raakte in de verschillende gezichten van Rio, van arme favela-buurten tot uitgestrekte stranden en beboste heuveltoppen.

‘Het is een eer om de sleutels van de stad in ontvangst te mogen nemen,’ schrijft de prins onder een reeks foto’s van onder andere hem en de burgemeester.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Volleybalhunk William steelt harten op het strand van Rio: ‘Prince handsome’

Het gesprek ging ook over de lokale politiek en veiligheidskwesties, waaronder recente geweldsincidenten waarbij meer dan 120 mensen omkwamen bij een politieactie tegen een drugsbende. “Ik probeerde hem de veiligheidskwesties van de stad uit te leggen. Uiteraard gaat dat veel dieper dan iets dat je in vijf minuten kunt uitleggen”, zei Paes.

De tekst gaat verder onder de foto.

The Prince Of Wales Attends The Earthshot Prize Awards 2025
De prins van Wales

Prachtige stad

Het bezoek laat zien dat William niet alleen oog heeft voor de schoonheid van Rio, maar ook het contrast en de uitdagingen van de stad wil begrijpen. “Ik denk dat het helpt om te laten zien dat dit een ongelooflijke, prachtige plek is. En dat het de moeite waard is om te blijven vechten voor Rio.”

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES

LEES OOK

Zien! David Beckham officieel geridderd door koning Charles
Meghan’s nieuwe kerstdrankje valt niet bij iedereen in de smaak: ‘Luchtverfrisser’
Koninklijk Paar lunchte vandaag met uitblinkers
Volleybalhunk William steelt harten op het strand van Rio: ‘Prince handsome’
Lees meer Royalty

Uit andere media

Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Erwin komt binnen met een schaal. Hij kijkt naar onze handen’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor met haar nieuwe collega?
Weekend Inge Ipenburg

Inge Ipenburg had last van GTST-rol

Het GTST-personage Martine Hafkamp, gespeeld door Inge Ipenburg, was in veel opzichten baanbrekend. Een harde tante die voor zichzelf opkwam, iets waar veel vrouwen zich in die tijd in herkenden of aan spiegelden. Dat maakte Inge trots, maar voor haarzelf had het niet alleen maar positieve kanten, vertelt ze deze week in Weekend. “Martine kleeft…
Party Gerard Joling '40 65'

Billy Dans geniet van de rust in zijn liefdesleven

‘Vroeger was ik een boef’  Hij begon ooit als jongen van achter de bar in het beroemde Amsterdamse café van zijn vader, maar inmiddels is Billy Dans (34) uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Waar hij ooit vooral als liedjesschrijver werkte, staat hij nu volop in de spotlights als zanger, televisiepersoonlijkheid en…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise